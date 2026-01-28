Tianqi en picada contra la Corte Suprema por fallo en acuerdo Codelco-SQM y acusa ausencia de “examen judicial efectivo”

A juicio de la firma asiática, la lógica decisoria del tribunal no logra “dar una adecuada respuesta” a los hechos del caso ni al espíritu de la normativa aplicable.

El pasado martes, la Corte Suprema puso fin a la ofensiva judicial impulsada por Tianqi Lithium para impedir la materialización del acuerdo entre Codelco y SQM. Tras ello, la empresa china -que posee el 22% de la firma ligada a la familia Ponce Lerou- salió públicamente al paso.

En una declaración, Tianqi señaló que, como multinacional que ha invertido en Chile durante años, ha insistido en que la independencia judicial y la certeza jurídica son pilares esenciales para el desarrollo económico y la atracción de inversión internacional.

En esa línea, la compañía -representada por Bofill Mir en la causa- enfatizó que la decisión de la Suprema se redujo a una “interpretación formalista de los requisitos procesales del reclamo”, sin pronunciarse sobre el fondo del asunto.

En términos simples, Tianqi sostuvo que el núcleo del caso es determinar si el acuerdo entre SQM y Codelco implicó una alteración sustantiva del control sobre uno de los principales activos de la compañía y, por tanto, si dicha operación debió ser sometida a la aprobación de la junta de accionistas.

“En ausencia de una autorización de la junta de accionistas, SQM se desprendió del control de activos estratégicos para su negocio, modificando de manera sustantiva la estructura de control y las condiciones bajo las cuales se desarrollará su actividad futura”, recalcó la asiática.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

La compañía añadió que, conforme a estándares “ampliamente reconocidos de buen gobierno corporativo” y a la práctica internacional, decisiones de esta naturaleza deben ser conocidas, discutidas y aprobadas por los accionistas reunidos en junta, lo que garantiza igualdad de trato, transparencia en la toma de decisiones y confianza en el mercado de capitales.

“Desde la perspectiva de los inversionistas internacionales, la ausencia de un examen judicial efectivo sobre esta cuestión sustantiva, sustituido por una resolución fundada exclusivamente en consideraciones de carácter formal, resulta difícil de conciliar con los estándares de objetividad e imparcialidad que deben regir la función jurisdiccional”, puntualizó.

A juicio de Tianqi, dicha lógica decisoria no logra “dar una adecuada respuesta” a los hechos del caso ni al espíritu de la normativa aplicable, excediendo los márgenes razonables de la discrecionalidad judicial. Ello -advirtió- puede afectar la credibilidad del tribunal y erosionar la confianza pública en su independencia e imparcialidad.

Finalmente, Tianqi subrayó que, como compañía listada en las bolsas de Shenzhen y Hong Kong, reafirma su compromiso con la transparencia, el buen gobierno corporativo y la protección de los derechos de los inversionistas minoritarios.

“Tal como se ha manifestado en anteriores oportunidades, Tianqi Lithium continuará adoptando todas las acciones y recursos que sean necesarios para la defensa de sus derechos e intereses legítimos, así como de los de todos los accionistas minoritarios”, concluyó.