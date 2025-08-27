Tres negociaciones colectivas simultáneas enfrentan las mineras del grupo Luksic

El brazo minero del grupo Luksic, Antofagasta Minerals, enfrenta por estos días tres negociaciones colectivas regladas en simultáneo, correspondientes a sindicatos de tres de sus cuatro faenas en el país: Zaldívar, Antucoya y Los Pelambres, que suman un total de 1.457 socios.

El proceso más adelantado es el del sindicato de supervisores de Minera Zaldívar. Tras un mes de tratativas, los 217 miembros de la agrupación -todos los supervisores de la faena- rechazaron hace una semana la última oferta de la compañía: 98% optó por la huelga.

“Estamos a la espera de que la empresa pida la mediación, que lo más probable es que se pida mañana (hoy)”, contó a DF el presidente del mencionado sindicato, Giovanni Ossandón. De ser así, los buenos oficios iniciarían este jueves y se extenderían por cinco días hábiles, hasta el miércoles de la próxima semana. “De no llegar a un acuerdo, se hace efectiva la huelga”, agregó.

El líder sindical remarcó que la negociación se ha destacado por las buenas relaciones con la empresa, donde los representantes de la minera en la mesa “han tenido señal de buen trato y de saber escuchar”. “Hemos tenido diferencias, por supuesto, pero no conflictos, sino que una conversación directa y franca”, sostuvo.

Dentro del petitorio del sindicato fundado en 2014 figura un aumento de los bonos de producción, planes de egreso especiales, indemnización por años de servicio, alza del sueldo base, mejoras en los planes de salud, por nombrar algunos puntos. En total, aspiran a una mejora del convenio entre el 3% y el 5%.

En Antucoya, su sindicato de trabajadores Nº1, el único del rol empleado de la mina, con 688 socios, están en el inicio del proceso. Hubo una primera entrega de peticiones el 8 de agosto y una primera respuesta de la compañía el 18 del mismo mes.

Según detalló César García, presidente de la agrupación, se estima que la propuesta base de la empresa llegue la próxima semana, con miras a que la última oferta esté el 23 de septiembre y que la votación de ésta se realice entre el 29 y 30 por parte de los operadores de la mina.

Sobre el desenlace de la negociación, el mantenedor planta, que ha sido presidente desde 2018, destacó que “somos bastante optimistas, dado que las confianzas entre el sindicato y la compañía están en un muy buen momento. Ambas partes hemos dicho que es importante dar señales de capacidad de acuerdo”.

Entre los mínimos solicitados, destaca el incremento de los bonos variables de producción, el bono anual y el alza del sueldo base, además de una serie de beneficios de salud. García indicó que la expectativa es un reajuste de dos dígitos, pero que un acuerdo podría alcanzarse por debajo del 10%.

Los Pelambres, más tenso

En el caso de la faena más antigua y grande del grupo, Los Pelambres, la situación ha sido más tensa. Tras un primer proyecto del sindicato de supervisores, la compañía dio respuesta negativa a un 95% del petitorio, dijo a DF el presidente de la asociación, Waldo Pérez.

Aún así, “confiamos en que en la mesa se van a resolver todas las dificultades que han marcado el relacionamiento con la compañía en los últimos cinco años”, agregó el también presidente de la Federación de Sindicatos de Antofagasta Minerals (Fesam).

Según detalló, entre aumentos de renta, bonos, beneficios sociales y otros ítems, aspiran a un reajuste del 23% del convenio por una duración de 24 meses, a lo que se sumarían las condiciones de cierre (bono de término de conflicto). Se contempla que la última oferta llegue alrededor del 23 de septiembre y que los 552 socios voten entre el 26 y 27 de ese mes.

En su rol como líder de la Fesam, García dijo que “es complejo estratégicamente para un grupo minero estar enfrentado a tres negociaciones en simultáneo, pero la expectativa es que todas lleguen a buen puerto. Todo dependerá de los días de mediación”.

Aún restan procesos de otras cinco empresas mineras durante 2025