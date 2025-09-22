Las acciones de BYD caen tras informe de que Buffett vendió toda su participación en el fabricante chino de autos eléctricos

Las acciones de BYD sufrieron el lunes su mayor caída en tres semanas tras un informe que indicaba que la firma de inversión de Warren Buffett se deshizo de su participación en el fabricante chino de vehículos eléctricos.

La acción cayó un 3,4%, situándose entre las de peor rendimiento en un indicador de acciones chinas que cotizan en Hong Kong.

Berkshire Hathaway vendió toda su participación en BYD, según un informe de la CNBC del domingo, que también citó a un portavoz de la firma estadounidense, confirmando la noticia.

Un informe de Berkshire Hathaway Energy, la filial que poseía las acciones de BYD, indicaba que el valor de la inversión era cero al 31 de marzo, según informó la CNBC.

La firma de Buffett mantuvo las acciones durante más de 15 años, tras haber comprado 225 millones de acciones en septiembre de 2008. La acción se disparó más de un 4.500% desde el día anterior a la primera compra hasta el 31 de marzo de este año.

Valor de la inversión de Berkshire en BYD

En las últimas dos décadas, BYD ha pasado de ser un proveedor chino de baterías para teléfonos móviles poco conocido a convertirse en el mayor fabricante de vehículos eléctricos e híbridos del país.

Berkshire comenzó a vender su participación a mediados de 2022, y el año pasado la participación cayó por debajo del 5%. Superar ese umbral significó que la firma estadounidense ya no estaba obligada por la Bolsa de Valores de Hong Kong a revelar sus futuras ventas.

Las acciones de BYD han caído alrededor de un 30% desde su máximo histórico alcanzado hace cuatro meses debido a la creciente preocupación por su capacidad para defenderse de la competencia en medio de una destructiva guerra de precios en China.

Berkshire comenzó a invertir en BYD después de que Charlie Munger, socio comercial de Buffett desde hace mucho tiempo —quien compró las acciones junto con Li Lu, presidente de Himalaya Capital—, recomendara la inversión.

"En la inversión en acciones, comprar y vender son prácticas normales", declaró Li Yunfei, director general de marca y relaciones públicas de BYD, en una publicación en la red social china Weibo el lunes. "Agradecemos a Munger y Buffett su reconocimiento a BYD y sus 17 años de inversión, apoyo y compañía".

Un portavoz de BYD remitió a Bloomberg a la publicación de Li en Weibo cuando se le solicitó un comentario. Berkshire no respondió de inmediato a un correo electrónico enviado fuera del horario laboral habitual.