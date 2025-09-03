Quejas por favoritismo hacia subordinada con la que mantenía relación llevaron a la caída del exCEO de Nestlé

Laurent Freixe, quien negó la relación en investigaciones internas, fue destituido el lunes tras una reunión de la junta directiva y no recibirá ninguna indemnización.

El personal de Nestlé se quejó en mayo del favoritismo impropio del ex CEO Laurent Freixe hacia una empleada con la que supuestamente mantenía una relación sentimental, declaró una ejecutiva de alto rango el miércoles, dos días después de que declaró una ejecutiva de alto rango el miércoles, dos días después de que el ejecutivo fuera despedido.

Freixe fue despedido debido a una relación no revelada con una subordinada, exactamente un año después de sustituir a Mark Schneider, sumiendo al gigante suizo de la alimentación en la confusión.

La directora financiera Anna Manz dijo que la relación entre Freixe y la empleada, que no ha sido identificada, fue examinada por primera vez en una investigación interna a raíz de las preocupaciones planteadas a través del sistema de información interna de Nestlé, llamado "Speak Up".

"En mayo, recibimos un Speak Up a través de nuestros canales internos en el que se denunciaba una relación romántica con una empleada y favoritismos indebidos", dijo Manz en una conferencia de inversores de Barclays.

El consejo investigó el asunto, pero no encontró pruebas.

"Y fue en ese momento cuando Laurent también hizo una declaración personal afirmando que no había habido tal cosa", dijo Manz, refiriéndose a las preocupaciones planteadas por los denunciantes.

No obstante, las quejas continuaron, según Manz, lo que llevó a iniciar una segunda investigación más amplia con la ayuda de los abogados suizos Baer & Karrer.

"Y fue eso lo que desencadenó la información que llevó al consejo a creer que se había producido una infracción al código de conducta y que tenían que actuar para cambiar al presidente ejecutivo", indicó.

Freixe, que negó la relación en ambas pesquisas, fue destituido el lunes tras una reunión de la junta directiva y no recibirá ninguna indemnización. No fue posible contactar de inmediato con él para comentar la situación.

Inversionistas y analistas han descrito la destitución de este veterano de 39 años en la empresa como una crisis de proporciones históricas para Nestlé, considerada tradicionalmente como un pilar de la elite empresarial suiza.