Bank of America supera las estimaciones, con ganancias comerciales y aumento de ingresos por préstamos

El banco cerró su mejor cuarto trimestre histórico en trading de acciones y sorprendió con un mayor ingreso neto por intereses, apoyado por mercados volátiles y un repunte en la actividad de clientes.

Bank of America informó que sus traders de renta variable registraron su mejor cuarto trimestre histórico, mientras el banco capitalizó mercados más volátiles y un ingreso neto por intereses (NII) que superó las estimaciones.

Los ingresos por trading de acciones subieron 23% hasta US$ 2.020 millones en los últimos tres meses del año, según un comunicado divulgado este miércoles. El mercado esperaba cerca de US$ 1.900 millones. Ese impulso ayudó a que la entidad reportara utilidades de 98 centavos por acción, por encima de las previsiones.

“Con consumidores y empresas mostrando resiliencia, y con el entorno regulatorio y las políticas tributarias y comerciales tomando mayor claridad, esperamos más crecimiento económico en el año que viene”, dijo el CEO Brian Moynihan en el comunicado. “Aunque persisten diversos riesgos, somos optimistas sobre la economía de Estados Unidos en 2026”.

La volatilidad ha sacudido a los mercados desde que el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el año pasado aranceles a socios comerciales en todo el mundo. Eso ha sido una buena noticia para los negocios de mercados de Bank of America y de sus rivales en Wall Street, al beneficiarse de un aumento en la actividad de clientes a medida que los inversionistas reposicionan sus carteras.

El segundo mayor banco de EEUU también informó que el ingreso neto por intereses (NII) -una fuente clave de ingresos- subió 9,7% hasta US$ 15.800 millones. Los analistas proyectaban un alza de 7,8%. El NII corresponde a los ingresos por pagos de préstamos menos lo que se paga a depositantes.

En una presentación que acompañó los resultados, Bank of America indicó que espera que el NII crezca 7% en el primer trimestre de 2026, medido sobre base fully taxable equivalent. Para el año completo, el banco prevé que el NII aumente entre 5% y 7%.

Las cifras del cuarto trimestre ofrecen otra señal de cómo se desempeñaron los grandes bancos estadounidenses durante el primer año del regreso de Trump a la Casa Blanca. Los inversionistas también buscan pistas sobre la economía nacional en la voz de ejecutivos cuyos grupos atienden a amplios segmentos de consumidores y empresas.

El martes, JPMorgan reportó ganancias por encima de lo esperado, con el trading impulsando los resultados pese a una baja inesperada en comisiones de banca de inversión. Sus ejecutivos anticipan un repunte de acuerdos en 2026, respaldado por un pipeline sólido y clientes corporativos que postergaron actividad y ahora vuelven al mercado.

Banca de inversión

En Bank of America, los ingresos de banca de inversión aumentaron 0,7%, superando las expectativas en un contexto de renovada fortaleza del dealmaking. Las comisiones por asesorías en fusiones y adquisiciones subieron 6,1%, y los ingresos por emisión de deuda crecieron 5,9%. Eso contrastó con una caída de 18% en los ingresos por emisión de acciones.

“Aunque el timing y los flujos de acuerdos se mueven de un trimestre a otro, nos sentimos muy bien respecto de nuestro pipeline para el año por delante”, dijo el CFO Alastair Borthwick en una conferencia con medios.

Las acciones de Bank of America -con sede en Charlotte, Carolina del Norte- operaban con pocos cambios a las 8:01 a.m. en Nueva York. En los últimos 12 meses hasta el martes, acumulaban un alza de 19%, por encima del 12% del índice S&P 500 Financials.

Los ingresos totales del banco llegaron a US$ 28.400 millones, uno de los trimestres más altos registrados, superando el consenso de US$ 27.800 millones. El avance se dio mientras la firma contenía costos: los gastos crecieron 3,9% hasta US$ 17.400 millones, apenas por debajo de lo previsto.

Los saldos de préstamos aumentaron a US$ 1,19 billones (millones de millones) al cierre del cuarto trimestre, un alza de 8,2% interanual y por encima de las estimaciones de casi US$ 1,18 billones. El crédito ha sido un foco central para el mercado, con la expectativa de que tasas más bajas impulsen el endeudamiento a medida que los préstamos se vuelven menos costosos.