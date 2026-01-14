Citigroup cae por mayores gastos y salida de Rusia, pero supera expectativas en cifras ajustadas

El banco sostuvo el avance de su reestructuración bajo el liderazgo de Jane Fraser.

Citigroup reportó una caída de 13% en sus utilidades del cuarto trimestre, presionada por mayores gastos mientras el banco entra en la fase final de una ambiciosa reestructuración.

El banco de Wall Street informó este miércoles que la utilidad neta bajó a US$ 2.500 millones en los últimos tres meses del año, mientras los gastos subieron a casi US$ 14 mil millones. Las ganancias también recibieron un golpe de US$ 1.100 millones por la venta de su negocio en Rusia. La utilidad por acción ajustada -que excluye la salida de Rusia y otros ítems- fue de US$ 1,81, superando la expectativa de US$ 1,63.

Los ingresos del trimestre aumentaron 2% interanual hasta US$ 19.900 millones, por encima de lo previsto por analistas, impulsados por el crecimiento en banca de inversión, services, wealth y banca personal.

Las acciones de Citi han subido con fuerza en el último año, mientras la CEO Jane Fraser impulsa una reestructuración de alto riesgo en un banco que ha quedado rezagado frente a sus pares desde la crisis financiera.

Fraser había señalado previamente que esperaba que los cambios derivaran, en última instancia, en 20 mil despidos hacia fines de este año, y el plan ha empezado a convencer a los escépticos a medida que el negocio mejoró su rentabilidad y volvió a transar a valor libro por primera vez en varios años.

Sin embargo, Citi informó el miércoles que los gastos -un foco clave para inversionistas- subieron 6% en el cuarto trimestre, hasta US$ 13.800 millones.

Banca de inversión

En la banca corporativa y de inversión, los gastos aumentaron 10%, impulsados por mayores remuneraciones y beneficios. La división ha emprendido una ola de contrataciones durante el último año, con el exbanquero de JPMorgan Vis Raghavan incorporando a varios excolegas una vez que expiró un acuerdo de no captación con su antiguo empleador.

El banco, que encargó a Raghavan la modernización de su área corporativa y de inversión, registró un crecimiento de 78% interanual en ingresos en su división de banking. Las comisiones de banca de inversión subieron 35% interanual, gracias al avance en mercados de deuda y en trabajos de asesoría.

En una declaración, Fraser confirmó que el banco va en línea para alcanzar un retorno sobre capital tangible (RoTCE) de 10% a 11% hacia fines de este año, “posicionando a Citi para retornos superiores a ese nivel en los años siguientes”.

El RoTCE subió a 7,7% en 2025 desde 7% en 2024. Excluyendo la desinversión en Rusia, el indicador habría sido 8,8% en 2025.

Citi registró una provisión por pérdidas crediticias de US$ 2.200 millones, por debajo de lo esperado por el mercado, principalmente para reflejar pérdidas netas en su negocio de tarjetas en EEUU. En una señal de relativa resiliencia del consumidor estadounidense, las pérdidas netas de crédito cayeron en más de una quinta parte en su negocio minorista.

También este miércoles, Bank of America informó un alza de 12% en las utilidades del cuarto trimestre hasta US$ 7.500 millones, apoyada por un mayor gasto de consumidores.

La entidad financiera registró una provisión por pérdidas crediticias de US$ 1.300 millones, inferior a los US$ 1.500 millones del mismo período del año anterior, gracias a menores castigos y morosidad en tarjetas de crédito.

“Con consumidores y empresas mostrando resiliencia, y con el entorno regulatorio y las políticas tributarias y comerciales tomando mayor claridad, esperamos más crecimiento económico en el año que viene”, dijo el presidente y CEO Brian Moynihan. “Aunque persisten diversos riesgos, somos optimistas sobre la economía de EEUU en 2026.”