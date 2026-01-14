Citigroup cae por mayores gastos y salida de Rusia, pero supera expectativas en cifras ajustadas
El banco sostuvo el avance de su reestructuración bajo el liderazgo de Jane Fraser.
Noticias destacadas
Citigroup reportó una caída de 13% en sus utilidades del cuarto trimestre, presionada por mayores gastos mientras el banco entra en la fase final de una ambiciosa reestructuración.
El banco de Wall Street informó este miércoles que la utilidad neta bajó a US$ 2.500 millones en los últimos tres meses del año, mientras los gastos subieron a casi US$ 14 mil millones. Las ganancias también recibieron un golpe de US$ 1.100 millones por la venta de su negocio en Rusia. La utilidad por acción ajustada -que excluye la salida de Rusia y otros ítems- fue de US$ 1,81, superando la expectativa de US$ 1,63.
Los ingresos del trimestre aumentaron 2% interanual hasta US$ 19.900 millones, por encima de lo previsto por analistas, impulsados por el crecimiento en banca de inversión, services, wealth y banca personal.
Las acciones de Citi han subido con fuerza en el último año, mientras la CEO Jane Fraser impulsa una reestructuración de alto riesgo en un banco que ha quedado rezagado frente a sus pares desde la crisis financiera.
Fraser había señalado previamente que esperaba que los cambios derivaran, en última instancia, en 20 mil despidos hacia fines de este año, y el plan ha empezado a convencer a los escépticos a medida que el negocio mejoró su rentabilidad y volvió a transar a valor libro por primera vez en varios años.
Sin embargo, Citi informó el miércoles que los gastos -un foco clave para inversionistas- subieron 6% en el cuarto trimestre, hasta US$ 13.800 millones.
Banca de inversión
En la banca corporativa y de inversión, los gastos aumentaron 10%, impulsados por mayores remuneraciones y beneficios. La división ha emprendido una ola de contrataciones durante el último año, con el exbanquero de JPMorgan Vis Raghavan incorporando a varios excolegas una vez que expiró un acuerdo de no captación con su antiguo empleador.
El banco, que encargó a Raghavan la modernización de su área corporativa y de inversión, registró un crecimiento de 78% interanual en ingresos en su división de banking. Las comisiones de banca de inversión subieron 35% interanual, gracias al avance en mercados de deuda y en trabajos de asesoría.
En una declaración, Fraser confirmó que el banco va en línea para alcanzar un retorno sobre capital tangible (RoTCE) de 10% a 11% hacia fines de este año, “posicionando a Citi para retornos superiores a ese nivel en los años siguientes”.
El RoTCE subió a 7,7% en 2025 desde 7% en 2024. Excluyendo la desinversión en Rusia, el indicador habría sido 8,8% en 2025.
Citi registró una provisión por pérdidas crediticias de US$ 2.200 millones, por debajo de lo esperado por el mercado, principalmente para reflejar pérdidas netas en su negocio de tarjetas en EEUU. En una señal de relativa resiliencia del consumidor estadounidense, las pérdidas netas de crédito cayeron en más de una quinta parte en su negocio minorista.
También este miércoles, Bank of America informó un alza de 12% en las utilidades del cuarto trimestre hasta US$ 7.500 millones, apoyada por un mayor gasto de consumidores.
La entidad financiera registró una provisión por pérdidas crediticias de US$ 1.300 millones, inferior a los US$ 1.500 millones del mismo período del año anterior, gracias a menores castigos y morosidad en tarjetas de crédito.
“Con consumidores y empresas mostrando resiliencia, y con el entorno regulatorio y las políticas tributarias y comerciales tomando mayor claridad, esperamos más crecimiento económico en el año que viene”, dijo el presidente y CEO Brian Moynihan. “Aunque persisten diversos riesgos, somos optimistas sobre la economía de EEUU en 2026.”
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Tras 15 años de espera, histórico proyecto de Viaducto Chacabuco anunció entrega para fines de junio
Con un accidentado desarrollo y varios aplazamientos, su esperada inauguración le corresponderá ahora al próximo gobierno de José Antonio Kast. La obra, que completó 80% de avance, representa una inversión de $ 28 mil millones.
Giorgio Boccardo, ministro del Trabajo: Con la negociación multinivel “cada sector productivo podría establecer su propio salario mínimo”
El secretario de Estado profundiza en el proyecto de ley que ingresó este lunes al Congreso. Desde su perspectiva, se trata de un esquema que podría ayudar a las empresas a abordar desafíos de formación laboral y productividad.
Zoltan Istvan, escritor y fundador del Partido Transhumanista: “Probablemente dejaremos de envejecer en 10 años”
El candidato a gobernador de California y promotor del transhumanismo dijo que la edición genética, la IA y los implantes marcarán la próxima fase de la evolución humana, con terapias para frenar el envejecimiento y mejoras corporales.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete