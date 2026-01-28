Engie reporta alza mayor al 13% en sus ingresos al cierre de 2025 por mayores ventas de energía y potencia

Durante ese periodo, la multinacional francesa reportó una utilidad de US$ 222,8 millones, una disminución de 2,4% respecto a 2024.

La compañía eléctrica Engie presentó su reporte de resultados al cierre del ejercicio de 2025 este miércoles. Durante ese periodo, la multinacional francesa reportó una utilidad de US$ 222,8 millones, que se traduce en una disminución de 2,4% respecto a 2024.

En tanto, los ingresos de la compañía cerraron en US$ 2.076 millones, es decir, un alza del 13,3% interanual. Según explicó la compañía en su análisis de resultados, este incremento se debe a los mayores ingresos por venta de energía y potencia durante el periodo.

Si se desglosa la cifra por negocios, Engie comentó que sus ingresos por ventas de energía y potencia alcanzaron los US$ 1.735,8 millones, aumentando un 6% respecto al año 2024, “debido principalmente a los mayores volúmenes de venta de clientes regulados y aumento de los precios promedio monómicos de clientes libres”.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Por el lado del gas, la compañía europea detalló que este segmento tuvo una mayor contribución a los ingresos que la del periodo anterior. En concreto, explicó que durante el primer semestre de 2025, la firma realizó ventas de gas a otros operadores, así como también reconoció la compensación por el fallo del arbitraje con Total Energie por el incumplimiento de contratos en años anteriores.

Además, en su análisis razonado la compañía aprovechó de analizar lo que fue el ejercicio pasado. Según se desprende, Engie mencionó que el año 2025 se caracterizó por una adecuada disponibilidad de sus unidades de generación, menores costos marginales y mayor generación renovable. Lo anterior, señalaron, estuvo acompañado de un mayor margen eléctrico explicado principalmente por las mayores ventas por volumen a clientes regulados.

“Los sólidos resultados operacionales han permitido mejorar los indicadores de endeudamiento y liquidez, que a su vez permitirán continuar con los planes de inversión y el proceso de descarbonización de la compañía. En efecto, 2025 se convirtió en el año con mayor inversión en activos fijos de la compañía con una ejecución impecable de sus proyectos, en tiempo y dentro de presupuesto”. concluyó Engie.