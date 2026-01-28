Engie reporta alza mayor al 13% en sus ingresos al cierre de 2025 por mayores ventas de energía y potencia
Durante ese periodo, la multinacional francesa reportó una utilidad de US$ 222,8 millones, una disminución de 2,4% respecto a 2024.
Noticias destacadas
La compañía eléctrica Engie presentó su reporte de resultados al cierre del ejercicio de 2025 este miércoles. Durante ese periodo, la multinacional francesa reportó una utilidad de US$ 222,8 millones, que se traduce en una disminución de 2,4% respecto a 2024.
En tanto, los ingresos de la compañía cerraron en US$ 2.076 millones, es decir, un alza del 13,3% interanual. Según explicó la compañía en su análisis de resultados, este incremento se debe a los mayores ingresos por venta de energía y potencia durante el periodo.
Si se desglosa la cifra por negocios, Engie comentó que sus ingresos por ventas de energía y potencia alcanzaron los US$ 1.735,8 millones, aumentando un 6% respecto al año 2024, “debido principalmente a los mayores volúmenes de venta de clientes regulados y aumento de los precios promedio monómicos de clientes libres”.
Por el lado del gas, la compañía europea detalló que este segmento tuvo una mayor contribución a los ingresos que la del periodo anterior. En concreto, explicó que durante el primer semestre de 2025, la firma realizó ventas de gas a otros operadores, así como también reconoció la compensación por el fallo del arbitraje con Total Energie por el incumplimiento de contratos en años anteriores.
Además, en su análisis razonado la compañía aprovechó de analizar lo que fue el ejercicio pasado. Según se desprende, Engie mencionó que el año 2025 se caracterizó por una adecuada disponibilidad de sus unidades de generación, menores costos marginales y mayor generación renovable. Lo anterior, señalaron, estuvo acompañado de un mayor margen eléctrico explicado principalmente por las mayores ventas por volumen a clientes regulados.
“Los sólidos resultados operacionales han permitido mejorar los indicadores de endeudamiento y liquidez, que a su vez permitirán continuar con los planes de inversión y el proceso de descarbonización de la compañía. En efecto, 2025 se convirtió en el año con mayor inversión en activos fijos de la compañía con una ejecución impecable de sus proyectos, en tiempo y dentro de presupuesto”. concluyó Engie.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Tras casi una década paralizado aprueban $ 7.500 millones para terminar iconico Mercado del Mar de Coquimbo
Comienza a cerrarse así un largo proceso marcado por observaciones técnicas, rediseños del proyecto y dificultades para estructurar su financiamiento. La iniciativa es considerada clave para la recuperación urbana y económica del sector puerto de la ciudad.
Cifras preocupantes: población de Chile superará los 20 millones este año, pero comenzará a reducirse a mediados de la próxima década
Acorde al INE, desde 2036 se proyecta una disminución en la población como consecuencia de la caída de la fecundidad y del aumento en el envejecimiento del país.
El “round” entre José Miguel Benavente y Hernán Cheyre por el rol que debe tener Corfo
Dos visiones sobre el papel del Estado y los límites de la corporación marcaron el contrapunto entre el actual vicepresidente ejecutivo y su antecesor en el cargo durante el primer Gobierno del Presidente Sebastián Piñera.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete