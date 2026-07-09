Accionistas de Cencosud aprueban programa de recompra de acciones por hasta el 5% de la compañía

El plan, visado en junta extraordinaria, tendrá una vigencia de cinco años y delega en el directorio la fijación del rango de precios y las condiciones para ejecutar las adquisiciones.

Los accionistas de Cencosud aprobaron este miércoles, en junta extraordinaria, la implementación de un programa de adquisición de acciones de propia emisión por hasta el 5% de los títulos suscritos y pagados de la compañía.

Según informó el grupo ligado a la familia Paulmann, la iniciativa forma parte de una estrategia orientada a fortalecer la generación de valor para los accionistas y optimizar la administración de los recursos de la firma.

Cinco años de vigencia

El programa tendrá una duración de cinco años contados desde la celebración de la junta. En cuanto al precio y el mecanismo de adquisición, los accionistas acordaron delegar en el directorio la determinación del rango de precios -mínimo y máximo- y las demás condiciones aplicables para la ejecución de las compras.

Las acciones adquiridas tendrán como finalidad inversión, conforme a la normativa vigente.

Desde el retailer señalaron que la aprobación del programa refleja la confianza de la compañía en sus perspectivas de largo plazo y le permitirá contar con una herramienta adicional de gestión financiera, alineada con las mejores prácticas de mercado.