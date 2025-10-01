Grupo Patio alcanza el 51% de la propiedad en la sociedad que maneja outlets

La empresa adquirió acciones de Rentas Patio X SpA, que es dueña de centros comerciales especializados en descuentos en Maipú, La Florida, Peñuelas y Temuco.

Grupo Patio -a través de la sociedad Patio Comercial SpA- informó que, con fecha 30 de septiembre de 2025, adquirió acciones de Rentas Patio X SpA, alcanzando el 51% de la propiedad accionaria de la sociedad, la cual es dueña de centros comerciales tipo outlet en Maipú, La Florida, Peñuelas y Temuco.

La compañía recompró las acciones que había vendido el año pasado, "lo cual le permitirá robustecer su balance, mejorar sus indicadores de deuda y mantener el control de una sociedad en un sector de alta rentabilidad, como son los outlets", dijo la firma.

El gerente general de Grupo Patio, Jaime Munita, indicó que "esta transacción se enmarca en nuestro plan de desarrollo para los próximos años, el cual se sustenta a tres verticales: concentrarnos fuertemente en el negocio de los centros comerciales vecinales y outlets, así como la renta comercial e industrial; desinvertir en activos no estratégicos y consolidar la participación de patio en sociedades que estén dentro de nuestro giro principal de negocios".

El ejecutivo agregó que plan de desarrollo de la compañía, asimismo, “apunta a desapalancarnos de manera inteligente, robustecer nuestro Ebida y ser muy competitivos para el sector financiero”.

Grupo Patio tiene más de 20 años de experiencia en la gestión de activos inmobiliarios y administra más de 150 bienes inmuebles valorizados en torno a US$ 3.000 millones. A través de desarrollos propios o en calidad de administrador, participa en las categorías de renta inmobiliaria de activos comerciales, industriales, bodegas y oficinas clase A en Chile, Perú, México, Estados Unidos y España.