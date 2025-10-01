Grupo Patio alcanza el 51% de la propiedad en la sociedad que maneja outlets
La empresa adquirió acciones de Rentas Patio X SpA, que es dueña de centros comerciales especializados en descuentos en Maipú, La Florida, Peñuelas y Temuco.
Noticias destacadas
Grupo Patio -a través de la sociedad Patio Comercial SpA- informó que, con fecha 30 de septiembre de 2025, adquirió acciones de Rentas Patio X SpA, alcanzando el 51% de la propiedad accionaria de la sociedad, la cual es dueña de centros comerciales tipo outlet en Maipú, La Florida, Peñuelas y Temuco.
La compañía recompró las acciones que había vendido el año pasado, "lo cual le permitirá robustecer su balance, mejorar sus indicadores de deuda y mantener el control de una sociedad en un sector de alta rentabilidad, como son los outlets", dijo la firma.
El gerente general de Grupo Patio, Jaime Munita, indicó que "esta transacción se enmarca en nuestro plan de desarrollo para los próximos años, el cual se sustenta a tres verticales: concentrarnos fuertemente en el negocio de los centros comerciales vecinales y outlets, así como la renta comercial e industrial; desinvertir en activos no estratégicos y consolidar la participación de patio en sociedades que estén dentro de nuestro giro principal de negocios".
El ejecutivo agregó que plan de desarrollo de la compañía, asimismo, “apunta a desapalancarnos de manera inteligente, robustecer nuestro Ebida y ser muy competitivos para el sector financiero”.
Grupo Patio tiene más de 20 años de experiencia en la gestión de activos inmobiliarios y administra más de 150 bienes inmuebles valorizados en torno a US$ 3.000 millones. A través de desarrollos propios o en calidad de administrador, participa en las categorías de renta inmobiliaria de activos comerciales, industriales, bodegas y oficinas clase A en Chile, Perú, México, Estados Unidos y España.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Aeropuerto de Santiago dice que alza en tasa de embarque podría optimizar la operación de los terminales sin afectar su competitividad
La sociedad cumple 10 años a cargo de la obra, y proyecta que su foco futuro estará en mejorar la operación y la experiencia de los pasajeros; ampliar la oferta de servicios y potenciar la conectividad internacional.
Las abogadas que lideran la estrategia jurídica del histórico acuerdo entre Codelco y Anglo
Abogadas con ADN minero, de gran expertise técnico y, sobre todo, con un perfil dialogante —como destacan sus pares— fueron piezas clave para coordinar a los equipos internos, externos y a sus respectivas contrapartes.
Trump logra acuerdo con Pfizer: farmacéutica rebajará 50% precios de medicamentos en EEUU y obtendrá tres años de gracia frente a aranceles
La compañía se comprometió además con un plan de US$ 70 mil millones en investigación, desarrollo y manufactura local durante los próximos años. El mandatario había señalado previamente que su gobierno impondría sobretasas de 100% a las medicinas de marca a partir de este miércoles.
Estaciones de servicio a GSI y Moneda Patria: fondo en cierre de Banchile confirma primera venta de activos
Se trata de cuatro recintos ocupados por Aramco y seis por Shell. Los ingresos serán destinados “principalmente al pago de obligaciones financieras" de las sociedades del vehículo, aseguró la gestora.
BRANDED CONTENT
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete