Hacienda firma acuerdo de CDE con WOM por despliegue del 5G y empresa desistirá demanda ante el Ciadi

El Ministerio de Hacienda, liderado por Nicolás Grau, firmó el acuerdo entre el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y la empresa WOM por los atrasos en la implementación del 5G en el país, que derivó en una demanda de la compañía contra el Fisco en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) en París. Ayer lunes la entidad que defiende los intereses del Fisco y la firma de telecomunicaciones suscribieron formalmente el documento, tras la rúbrica de Hacienda.

Tal pacto implica que la compañía debe pagar US$ 52,75 millones al Estado para lo cual el acuerdo con el CDE le otorga nuevos plazos para instalar la red 5G, además de retirar todas las acciones legales que derivaron del caso.

Al ser consultada la empresa, WOM señaló que "tras la aprobación del Ministerio de Hacienda, esta mañana (20 de octubre) se firmó oficialmente el acuerdo alcanzado con el Consejo de Defensa del Estado. Con lo anterior, se pone término a los litigios entre el Estado de Chile y WOM relacionados con el despliegue del proyecto 5G y la compañía solicitará la descontinuación del proceso ante el Ciadi".

"Hoy el foco de WOM está en completar la totalidad de este proyecto de gran envergadura en beneficio del país, el que a la fecha presenta más de un 80% de avance. Asimismo, seguiremos trabajando de manera colaborativa, manteniendo un diálogo activo con las autoridades, comunidades e instituciones públicas y privadas”, sostuvo la compañía.