Clima invernal paraliza más de 1.200 vuelos en EEUU mientras la tormenta se aleja

La costa este y el sur del país siguen bajo un frío extremo, al punto de que al menos una empresa eléctrica pidió a los residentes reducir el consumo para evitar cortes.

Más de 1.200 vuelos fueron cancelados en todo Estados Unidos este domingo, mientras una potente tormenta invernal -que dejó hasta un pie de nieve (30 cm) en muchas áreas- se retira mar adentro, aunque la costa este y el sur permanecen bajo un congelamiento profundo, lo que llevó al menos a una empresa de servicios públicos a pedir a los residentes que conserven energía.

La nieve comenzará a disminuir hacia el mediodía en la mayor parte de Carolina del Norte, donde cayeron más de 14 pulgadas (36 centímetros) tierra adentro y muchas zonas de la costa reportaron hasta 12 pulgadas, informó el Servicio Meteorológico Nacional.

La tormenta se intensificará mar adentro, donde podría generar vientos de fuerza de huracán lejos de la costa. Aunque podría llevar rachas de hasta 50 millas (80 km) por hora al este de Massachusetts, el noreste se librará de lo peor del sistema.

“Está lo suficientemente lejos mar adentro como para que no tenga un impacto enorme”, dijo Rich Otto, pronosticador del Centro de Predicción Meteorológica de EEUU.

El este de EEUU ha sido golpeado por dos grandes tormentas invernales y un frío paralizante en el mismo número de semanas, poniendo a prueba las redes eléctricas a medida que sube la demanda de calefacción y el hielo deja a miles sin suministro. Las intensas nevadas y las temperaturas gélidas están detrás de parte de las cancelaciones de vuelos.

Duke Energy pidió a sus clientes en las Carolinas reducir el consumo de energía entre las 4:00 a.m. y las 10:00 a.m. del lunes, con la esperanza de evitar cortes temporales, según un comunicado de la compañía. Recomendaron ajustar los termostatos al nivel más bajo “cómodo”, no usar grandes electrodomésticos como lavadoras y lavavajillas, y que los dueños de vehículos eléctricos posterguen la recarga hasta el mediodía.

Casi 178 mil hogares y negocios -principalmente en Mississippi, Tennessee, Florida y Louisiana- estaban sin electricidad, según PowerOutage.com. Muchas de esas zonas llevan sin luz desde que una tormenta de hielo derribó líneas de transmisión la semana pasada.

El frío ha llegado tan al sur que amenaza los lucrativos cultivos de cítricos de Florida. Este domingo se reportó nieve temprano en Tampa (Florida), mientras que casi todo el estado ha estado bajo una alerta de frío extremo. La temperatura era de 36°F (2°C) en Miami a las 6:00 a.m. hora local.

En todo EEUU, 1.289 vuelos habían sido cancelados hasta las 10:30 a.m. hora de Nueva York, según FlightAware, una empresa de seguimiento aéreo. El aeropuerto más afectado fue Charlotte Douglas International Airport, con 809 vuelos de llegada y salida cancelados. El sábado, cerca de 2.500 vuelos fueron suspendidos en el país.

Otto dijo que las temperaturas en el este de Estados Unidos moderarán levemente la próxima semana, pero se mantendrán muy por debajo de lo normal.