Trump afirma que Irán quiere poner fin a la guerra y Teherán dice que no hay ninguna propuesta

El Presidente no dio más detalles sobre las negociaciones y no está claro quién, si es que hay alguien, está transmitiendo mensajes entre Estados Unidos e Irán.

El Presidente Donald Trump afirmó que Irán está dispuesto a llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra, pero que Estados Unidos quiere mejores condiciones, lo que indica que no habrá tregua en un conflicto que ha paralizado casi por completo el transporte marítimo en el estratégico estrecho de Ormuz y ha trastocado los mercados energéticos.

Por otra parte, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, afirmó que la República Islámica está abierta a "cualquier iniciativa regional que conduzca a una solución justa para la guerra", según una entrevista publicada el domingo por el sitio web de noticias Al-Araby Al-Jadeed, con sede en el Reino Unido.

Añadió que aún no se ha presentado ninguna propuesta específica.

“Irán quiere llegar a un acuerdo, y yo no quiero hacerlo porque los términos aún no son lo suficientemente buenos”, dijo Trump a NBC el sábado, afirmando que un acuerdo “muy sólido” tendría que incluir el compromiso de Teherán de abandonar sus ambiciones nucleares.

El Presidente no dio más detalles sobre las negociaciones y no está claro quién, si es que hay alguien, está transmitiendo mensajes entre Estados Unidos e Irán.

Trump también instó a otros países a enviar buques de guerra para mantener abierto el estrecho de Ormuz, por donde transita aproximadamente una quinta parte de las exportaciones mundiales de petróleo. Expresó su esperanza de que China, Francia, Japón, Corea del Sur y el Reino Unido participaran.

Los ataques de represalia de la República Islámica contra Israel y los estados árabes del Golfo Pérsico continuaron durante la noche del domingo, después de que Estados Unidos atacara instalaciones militares en la isla de Kharg, donde se encuentran importantes centros de exportación de petróleo iraní.

Los Emiratos Árabes Unidos anunciaron el domingo la interceptación de misiles y drones procedentes de Irán, y explicaron a los residentes que las explosiones oídas en algunas zonas de Dubái correspondían al derribo de dichos proyectiles. Los Emiratos Árabes Unidos afirman haber interceptado 1.600 drones y más de 300 misiles lanzados por Irán desde el inicio del conflicto.

Araghchi, ministro de Asuntos Exteriores de Irán, declaró a MS NOW que "es evidente" que los misiles que impactaron en la isla de Kharg procedían de los Emiratos Árabes Unidos.

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Anwar Gargash, asesor principal de política exterior del Presidente de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohamed bin Zayed, afirmó que el país "tiene derecho a la autodefensa frente a esta agresión terrorista impuesta, pero sigue priorizando la razón".

Las operaciones de carga de petróleo en Fujairah, un puerto clave de los Emiratos Árabes Unidos, se reanudaron el domingo después de que un ataque con drones y un incendio obligaran a detener las exportaciones el día anterior, según fuentes familiarizadas con la situación. Estas fuentes pidieron permanecer en el anonimato, ya que no están autorizadas a hacer declaraciones al respecto.

Fujairah se encuentra justo a la salida del estrecho de Ormuz y es un importante centro de distribución de petróleo crudo y combustibles. Ha adquirido mayor relevancia tanto para los Emiratos Árabes Unidos como para los mercados globales, ya que es uno de los pocos puertos de exportación del Golfo que evita el estrecho. La carga se había suspendido como medida de precaución mientras se evaluaban los daños.

Las autoridades de Abu Dhabi también informaron que lograron controlar un incendio que se desató en el Complejo Industrial de Ruwais tras un ataque con drones el 10 de marzo.

Mientras tanto, Arabia Saudita informó haber interceptado al menos 10 drones cerca de la capital, Riad, y en la región oriental del reino.

Bahréin hizo sonar las sirenas e instó a los residentes a permanecer en zonas seguras.

Aluminium Bahrain BSC, que gestiona la mayor planta de fundición de aluminio del mundo, inició un cierre gradual de la producción para preservar las materias primas. La empresa, conocida como Alba, anunció el cierre de tres líneas de producción, que en conjunto representan el 19% de su capacidad total de producción de 1,6 millones de toneladas anuales.

Irán anunció el lanzamiento de una nueva oleada de ataques con misiles contra Israel, donde el ministro de Asuntos Exteriores, Israel Katz, describió la guerra como una fase de victoria. Asimismo, afirmó que la guerra, que ya lleva tres semanas, durará "el tiempo que sea necesario".

La presión interna sobre Trump aumenta a medida que la guerra genera caos en Oriente Medio y los precios mundiales del petróleo suben hasta cerca de 100 dólares el barril debido al cierre de facto del estrecho de Ormuz por parte de Irán. Trump ha restado importancia a la preocupación por el aumento de los precios de la gasolina en Estados Unidos, afirmando que bajarán una vez que terminen los combates.

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El conflicto ha dejado alrededor de 3.750 muertos en toda la región desde que comenzó el 28 de febrero con el bombardeo de Irán por parte de Estados Unidos e Israel, según cifras proporcionadas por gobiernos y organizaciones no gubernamentales.

La agencia de noticias Activistas de Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos, informó que más de 3.000 personas murieron en Irán en las últimas dos semanas. Decenas de personas fallecieron en los países del Golfo y en Israel, mientras que Estados Unidos perdió a 13 militares.

Israel y Estados Unidos continuaron atacando Irán el sábado, y Washington instó a los estadounidenses a abandonar Irak de inmediato, citando la "amenaza significativa que representan los grupos terroristas milicianos alineados con Irán". Esto ocurrió después de que Associated Press informara que un misil impactó un helipuerto dentro del recinto de la embajada estadounidense en Bagdad.

Al anunciar el ataque a la isla de Kharg, Trump afirmó que las instalaciones militares allí presentes habían sido "arrasadas", y añadió que optó por no atacar la infraestructura petrolera "por una cuestión de decencia". Amenazó con hacerlo si Irán "interfería de alguna manera con el libre y seguro paso de los barcos por el estrecho de Ormuz".

Trump afirmó que, si bien el ejército iraní ya estaba "completamente destruido", a Teherán le resultaba "fácil" seguir amenazando a los barcos con drones, minas y misiles de corto alcance. Añadió que Estados Unidos "bombardeará sin piedad" la costa iraní para contrarrestar esa amenaza.

Araghchi afirmó que el estrecho solo estaba cerrado a los buques estadounidenses y a los de sus aliados. Según las Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido, se han registrado 16 ataques contra embarcaciones en el estrecho de Ormuz y sus alrededores desde que comenzó la guerra.

"Acogemos con beneplácito cualquier iniciativa regional que conduzca a una solución justa para la guerra", declaró a Al-Araby Al-Jadeed, en una inusual señal de un posible cambio de postura por parte de Irán, donde las autoridades habían afirmado anteriormente que podrían prolongar el conflicto durante meses. "El fin de la guerra está condicionado a garantías de que no se repetirá y al pago de indemnizaciones".

El gobierno libanés ha declarado que alrededor de 700 personas han muerto en ataques israelíes contra el país, en el marco de una guerra paralela que el Estado judío libra contra Hezbolá, grupo respaldado por Irán.

Francia ha elaborado un plan para poner fin a la guerra en Líbano que exigiría al gobierno libanés reconocer a Israel, según informó Axios, citando a tres personas familiarizadas con el asunto. Añadió que Líbano aceptó la propuesta como punto de partida, mientras que Israel y Estados Unidos la están analizando.

Jordania, que también alberga tropas y aeronaves estadounidenses, informó el sábado que interceptó 79 misiles balísticos y drones la semana pasada. Las defensas aéreas no lograron detener otros seis proyectiles. Nueve personas resultaron heridas durante ese período, según el ejército jordano.

Arabia Saudita, Irak, los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait se han visto obligados a reducir la producción de crudo debido al cierre de facto del yacimiento de Ormuz, mientras que Qatar ha suspendido las operaciones de gas natural licuado. Qatar es uno de los tres principales proveedores mundiales de este combustible.