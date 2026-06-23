Acciones de Alphabet caen tras partida de estrella de la IA a la competencia

Las acciones de Alphabet, ligada a Google, se desplomaron este lunes tras la partida de otro destacado líder en inteligencia artificial (IA) a la empresa rival, Anthropic.

Las acciones retrocedieron hasta un 7,2%, la mayor caída intradía desde febrero, después de que el vicepresidente de Google DeepMind, John Jumper, anunciara el fin de semana su marcha a Anthropic.

La semana pasada, uno de los investigadores más destacados de Google, Noam Shazeer, anunció su partida a OpenAI.

Las dos salidas están generando preocupación, ya que “Google está perdiendo la batalla por el talento en la vanguardia de la IA”, declaró el jefe de investigación tecnológica de DA Davidson, Gil Luria.

“Google contó con el modelo más avanzado durante algunas semanas el año pasado, lo que le ayudó a ser reconocido como un líder en IA, pero desde entonces ha perdido terreno, y estas salidas podrían significar que se está quedando atrás”, añadió.