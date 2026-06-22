Alan Greenspan, el economista y por largo tiempo presidente de la Fed, fallece a los 100 años de edad

El influyente economista dirigió durante casi dos décadas la Reserva Federal y fue una figura clave de la posguerra que gozó de una atención pública poco común entre los tecnócratas del sector de los banqueros centrales.

Alan Greenspan, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos que dominó los mercados globales a finales del siglo XX, cuyo legado se vio empañado por la crisis financiera, falleció a los 100 años.

Greenspan, quien estuvo al frente de la Fed desde agosto de 1987 hasta enero de 2006, falleció en su domicilio a causa de complicaciones derivadas de la enfermedad de Parkinson, según informó la NBC, citando a su esposa, Andrea Mitchell, corresponsal jefe de la cadena en Washington.

Figura en Wall Street, el Capitolio y los medios de comunicación durante sus casi dos décadas al frente de la Reserva Federal, Greenspan fue una figura clave de la posguerra que gozó de una atención pública poco común entre los tecnócratas del sector de los banqueros centrales.

El segundo presidente de la Fed con más años de servicio tras William McChesney Martin, fue nombrado por primera vez por el presidente Ronald Reagan en 1987 y posteriormente reelegido por los presidentes George H. W. Bush, Bill Clinton y George W. Bush.

Greenspan, que se enamoró de las matemáticas a raíz de su obsesión por las estadísticas del béisbol, se ganó rápidamente el reconocimiento por su firme respuesta al colapso bursátil del "Lunes Negro" de 1987, apenas dos meses después de asumir el cargo.

También guio a la economía estadounidense a través de la recesión de 1990-1991, la crisis asiática de 1997-1998, el colapso de la burbuja de las puntocom en 2000 y las turbulentas secuelas económicas tras los ataques del 11 de septiembre de 2001.

Hacia el final de su mandato en la Reserva Federal, a mediados de la década de 2000, Greenspan era aclamado como el mejor banquero central de la historia. El fallecido John McCain, exsenador republicano de Arizona y aspirante a la presidencia, afirmó que su rol era tan crucial que, si falleciera en el cargo, debería mantenerse en el poder.

Sin embargo, apenas dos años después de su salida del banco central en 2006, Estados Unidos se vio inmerso en una profunda crisis financiera, lo que provocó acusaciones de que las políticas regulatorias y monetarias del presidente de la Reserva Federal habían contribuido a la mayor debacle económica de la historia reciente.

Además de las críticas a su política monetaria, los detractores arremetieron contra Greenspan —un firme defensor de la regulación ligera de los mercados financieros— por una actitud de no intervención que permitió a los bancos realizar apuestas desastrosas en el mercado inmobiliario.

Posteriormente, Greenspan admitió estar "conmocionado" por haberse equivocado al suponer que el interés propio de los banqueros les disuadiría de tomar medidas que pusieran en peligro la supervivencia de sus propias instituciones.

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Retórica opaca y experto en gestión de crisis

La vida de Greenspan fue extraordinariamente polifacética. Su primer trabajo fijo fue como miembro adolescente de una banda de jazz de gira, pero más tarde se trasladó a Wall Street para trabajar como consultor económico.

Republicano convencido, se convirtió en una figura influyente en Washington y en confidente económico de varios presidentes republicanos antes de ocupar finalmente el puesto más poderoso en la banca central.

Allí, su retórica notoriamente opaca y su reputación como experto en la gestión de crisis lo convirtieron en una figura muy conocida en Estados Unidos, aportando un toque de notoriedad a un mundo generalmente hermético.

Un repaso a sus 100 años de vida revela a un hombre de contradicciones, además de un talento excepcional. De niño, Greenspan era un solitario que estudiaba horarios de trenes y estadísticas de béisbol, y forjó su reputación en el a menudo solitario mundo del análisis estadístico, atrayendo a una amplia gama de clientes corporativos a su firma Townsend-Greenspan gracias, en parte, a su disposición a profundizar en ingentes cantidades de estadísticas para descubrir información valiosa sobre la economía.

Greenspan también tenía un carácter extravagante. A pesar de su afición por los libros, le encantaban los coches llamativos: en 1959, por ejemplo, se le veía conduciendo un Buick descapotable con detalles cromados que su biógrafo Sebastian Mallaby describió como «una ostentosa máquina de discos motorizada». Tuvo relaciones sentimentales con las famosas periodistas Barbara Walters y, posteriormente, con Andrea Mitchell, con quien se casó en 1997 y que le sobrevive.

Su filosofía económica también experimentó un cambio radical a lo largo de las décadas. Antiguo defensor del oro que en su juventud denunció el peligroso poder de impresión de dinero de los bancos centrales y criticó duramente a la Reserva Federal, no mostró reparo alguno en utilizar al máximo las facultades intervencionistas del banco central cuando lo presidió, lo que le valió el sobrenombre de "Maestro" en un libro del cronista del Watergate, Bob Woodward, en 2001.

Tras décadas advirtiendo sobre el riesgo de que los ciclos crediticios se descontrolaran, Greenspan fue acusado al final de su carrera de no haber logrado controlar uno de los peores de la historia, ya que él y muchos de sus colegas pasaron por alto la magnitud de los peligros que acechaban en el mercado de hipotecas titulizadas.