Alan Greenspan: luces y sombras de una figura clave de la banca central moderna

Alan Greenspan (Nueva York, 1926-2026) vivió 100 años y fue el decimotercer presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos. Condujo la institución durante 19 años, desde agosto de 1987 hasta enero de 2006, en cinco mandatos que cruzaron gobiernos republicanos y demócratas. Antes había dirigido una consultora económica, presidido el Consejo de Asesores Económicos de Gerald Ford y asesorado a sucesivas administraciones.

Su poder no estuvo solo en mover tasas. También estuvo en convertir la palabra del banco central en una variable de mercado: una frase, una pausa o un matiz podían mover acciones, bonos, monedas y expectativas de inflación. En los 90, cuando EEUU combinaba productividad, bajo desempleo y estabilidad de precios, su figura fue elevada al rango de "Maestro".

La crisis Subprime, ocurrida dos años después de dejar el liderazgo de la Fed, hizo el contrapunto a ese legado. El colapso hipotecario y financiero de 2008 puso bajo escrutinio su confianza en la autorregulación, su tolerancia frente a los derivados y el período de tasas muy bajas posterior al estallido puntocom y a los atentados del 11 de septiembre.

Fuente: Reserva Federal y Federal Reserve History.