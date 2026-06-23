Cecilia López Montaño, exministra de Colombia: “Desde el punto de vista técnico con De la Espriella habrá más capacidad de gestión”

Para la exsecretaria de Agricultura las deficiencias en esa materia fueron un “error histórico” de la Presidencia de Petro.

“Yo voté en blanco porque encontré fallas muy profundas en los debates. Había cosas positivas en ambos lados: el carácter social de la izquierda y la valoración del mercado y del sector privado desde la derecha”, reconoce Cecilia López una economista que acompañó al actual Presidente Gustavo Petro, como ministra de Agricultura, pero salió del gobierno tras un ajuste ministerial y por discrepancias con la política del Ejecutivo.

De esta manera, la economista tuvo una vista privilegiada de la administración saliente, de hecho, acaba de publicar el libro "Gustavo Petro. ¿Sólo una pausa?". Aunque valora ciertos pasos, como la incorporación de la desigualdad en la agenda política colombiana, critica a la gestión de Pacto Histórico por haber sacado a cuadros técnicos, lo que repercutió en su desempeño.

En ese aspecto, se siente más confiada con el equipo que acompaña al Presidente electo, Abelardo de la Espriella, aunque manifiesta cierta preocupación a que implemente políticas extremas en seguridad, a lo Bukele, y a los recortes de gasto fiscal.

- ¿Qué análisis hace del ciclo político liderado por Petro que llega a su fin?

- Gustavo Petro sí hizo cosas históricas en el país. Hizo dos tipos de quiebres históricos: uno en la agenda y otro en la política.

¿Cuál es el quiebre en la agenda? Meter la desigualdad, no solo la pobreza, como una prioridad. Este gobierno le dio un poder político a los sectores que reclaman, con razón, que la desigualdad sea realmente una prioridad. El segundo punto fue meter el cambio climático dentro de la agenda.

En materia política, rompió lo que nosotros llamamos el Frente Nacional, esta lógica de turnarse el poder entre sectores del establishment. Logró que Colombia tuviera una oposición real.

Esas dos cosas son históricas y llegaron para quedarse. Pero esas dos cosas históricas se opacaron por una pésima gestión. Borró la tecnocracia, se fue la información, llenó esto de promotores en redes. Gente muy valiosa, pero no para manejar un país.

Ese fue un error histórico. Llevaba años queriendo ser Presidente y no armó un equipo. Lo tuvo que improvisar y ese equipo no le funcionó.

Además, nunca entendió que una cosa es ser senador y otra cosa es ser Jefe de Estado. Jamás entendió que ser Presidente no era el discurso, sino mostrar resultados. La gestión le aburrió, no le puso atención, y eso es lo que le acaba de pasar una cuenta de cobro a él y a la izquierda.

- ¿Cómo ves a De la Espriella frente al desafío de la gestión, considerando que no cuenta con experiencia en cargos públicos?

- Ambos (De la Espriella y Cepeda) tienen una característica que para mí era muy preocupante: su inexperiencia en el manejo del Estado. Eso es grave en los dos casos.

Cepeda no tiene ninguna experiencia en el Ejecutivo y menos en temas tan críticos como economía o salud. Pero De la Espriella tampoco.

Ahora, De la Espriella tiene la ventaja de tener un vicepresidente (José Manuel Restrepo) con trayectoria tecnocrática. Desde que lo conozco, siempre vi en él una persona con capacidad técnica y con interés en entrar a la política.

Eso da una cierta tranquilidad, porque este gobierno (de Petro) expulsó de manera muy fuerte a la tecnocracia y a la burocracia profesional. Todo indica que ahora volverán a tener espacio.

Empiezan a sonar nombres para el gabinete y ahí se ve que la tecnocracia vuelve a tener un lugar.

También se menciona para el Ministerio del Interior a Mauricio Gómez, un parlamentario liberal de nuevas generaciones que considero una persona formada y que me produce cierta confianza.

Parece que desde el punto de vista técnico con De la Espriella habrá más capacidad de gestión.

Una de las preocupaciones que existía con Cepeda era que mantendría el mismo equipo responsable de la mala ejecución del gobierno. Aquí habrá un equipo distinto.

Mi preocupación es que no se convierta en un Bukele. El país no resiste ciertos extremos. Pero hasta ahora su discurso ha sido conciliador. Ha dicho que va a trabajar para todo el país. Espero que eso se mantenga.

Me preocupa el manejo de la transición energética y también que no se vaya a extremos en el manejo del conflicto.

- ¿Qué le parece el programa económico del Presidente electo?

- Hay cosas del nuevo Presidente y vicepresidente que espero que entiendan bien. Claro que hay un exceso de gasto. Claro que hay que hacer un esfuerzo de recorte. Pero el margen es muy pequeño.

El 80% del gasto de funcionamiento obedece a leyes y a la Constitución.

Si tú recortas de manera brutal la institucionalidad que ejecuta políticas públicas, estás cortando la capacidad del Estado para llegar a sectores de la población que todavía tienen enormes necesidades.

Hay un hecho importante: los resultados de Petro en política social no son los que él ha dicho. Sí hubo avances, pero no de la magnitud que él menciona. Lo vi directamente en agricultura y lo analizo en el libro.

Lo que ocurre es que la población marginada tiene grandes expectativas. Petro les generó empoderamiento político. Ellos tienen la ilusión y la necesidad de que se les cumpla.

Este gobierno va a tener una presión enorme porque hay la mitad del país esperando cambios reales en su vida.

Los subsidios, que fueron la política social del neoliberalismo, crearon trampas de pobreza. El desafío es cómo insertar a esos sectores en actividades productivas. Eso nadie lo ha resuelto en América Latina.

No sé si el presidente y el vicepresidente tienen claro que hay millones de personas esperando resultados concretos.

¿Cómo ve los elementos de su agenda en materia energética?

- Creo que Petro fue demasiado extremista en acabar con el petróleo, en debilitar Ecopetrol y en limitar la minería formal. Fue demasiado drástico en una visión equivocada de la transición energética para un país como Colombia.

Hoy estamos importando gas cuando teníamos capacidad para producirlo si se hubieran hecho las exploraciones necesarias.

Fue demasiado drástico en su obsesión por esa visión.

Las señales que está dando De la Espriella parecen más racionales, más cercanas al modelo de Lula da Silva, quien no acabó con el petróleo y utiliza sus recursos para estimular otros sectores.

Eso es lo que hay que hacer. Claro que tenemos que descarbonizar la economía, pero no a las patadas.

Espero una transición más moderada. Mi preocupación sería que se postergue demasiado la descarbonización.