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Crecimiento de China se acelera a 5% en el primer trimestre impulsado por las exportaciones y los estímulos fiscales

La guerra, que ya lleva siete semanas, aún no ha logrado frenar el impulso generado a principios de 2026, gracias en parte a las medidas adoptadas por Beijing en los últimos años para fortalecer su seguridad energética y proteger su economía de la inestabilidad global.

Por: Bloomberg

Publicado: Miércoles 15 de abril de 2026 a las 22:35 hrs.

crecimiento PIB economía internacional China
<p>Foto: Bloomberg</p>

Foto: Bloomberg

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