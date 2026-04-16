Crecimiento de China se acelera a 5% en el primer trimestre impulsado por las exportaciones y los estímulos fiscales

La guerra, que ya lleva siete semanas, aún no ha logrado frenar el impulso generado a principios de 2026, gracias en parte a las medidas adoptadas por Beijing en los últimos años para fortalecer su seguridad energética y proteger su economía de la inestabilidad global.

El crecimiento económico de China repuntó más de lo esperado en el primer trimestre, lo que sugiere que los efectos indirectos de la guerra en Irán han sido limitados hasta el momento y brinda a las autoridades más tiempo para aplicar medidas de estímulo con cautela.

El Producto Interno Bruto (PIB) se expandió un 5% interanual, el mayor crecimiento en tres trimestres, según un comunicado de la Oficina Nacional de Estadística publicado este jueves. Esta cifra contrasta con la previsión de 4,8% de los economistas encuestados por Bloomberg y con el aumento de 4,5% registrado el trimestre anterior.

La producción industrial creció un 5,7% en marzo con respecto al año anterior, superando las previsiones, pero desacelerándose en comparación con los dos primeros meses del año. Las ventas minoristas no alcanzaron las previsiones, con un aumento de 1,7%, lo que supone un debilitamiento respecto a la expansión de 2,8% registrada entre enero y febrero.

“En general, los principales indicadores macroeconómicos repuntaron en el primer trimestre y los nuevos motores de crecimiento están aumentando rápidamente”, declaró la Oficina Nacional de Estadística (NBS) en un comunicado. “Sin embargo, también debemos tener en cuenta que la situación externa es más compleja y volátil, y que el desequilibrio entre la fuerte oferta interna y la débil demanda sigue siendo evidente”.

La guerra, que ya lleva siete semanas, aún no ha logrado frenar el impulso generado a principios de 2026, gracias en parte a las medidas adoptadas por China en los últimos años para fortalecer su seguridad energética y proteger su economía de la inestabilidad global. Años de presión deflacionaria también han mitigado el impacto potencial del aumento del precio del petróleo en los precios al consumidor.

A pesar de las escasas evidencias de mejora en la demanda interna, la última evaluación oficial de la economía probablemente reducirá la urgencia de un estímulo adicional, especialmente después de que Beijing adoptara un enfoque más flexible hacia el crecimiento al reducir su objetivo de PIB a un rango del 4,5% al ​​5%, el más bajo desde 1991.

"En general, los principales indicadores macroeconómicos repuntaron en el primer trimestre y los nuevos motores de crecimiento están aumentando rápidamente", declaró la Oficina Nacional de Estadística (NBS) en un comunicado. "Pero también debemos tener en cuenta que la situación externa es más compleja y volátil, y que el desequilibrio entre la fuerte oferta interna y la débil demanda sigue siendo muy marcado".

Ya se aprecian algunos signos de tensión. El crecimiento se ha vuelto cada vez más desigual, impulsado por las exportaciones y la manufactura de alta tecnología, mientras que el consumo se mantiene rezagado.

La tasa de desempleo urbano encuestada aumentó inesperadamente en marzo hasta el 5,4%, la más alta en un año. La inversión en activos fijos creció un 1,7%, un incremento ligeramente inferior al 1,8% registrado en los dos primeros meses. La inversión inmobiliaria se desplomó un 11,2%.

Las fábricas tuvieron más días libres en comparación con 2025 debido a que las vacaciones del Año Nuevo Lunar se celebraron más tarde de lo habitual, lo que provocó un efecto estacional en los datos.

Un número creciente de economistas pronostica que el Banco Popular de China no recortará las tasas de interés este año, debido a que la crisis del petróleo elevó las expectativas de inflación.

Los precios en general no subieron en el primer trimestre como esperaban algunos analistas, aunque su descenso se moderó a raíz de la crisis del petróleo. Los precios al productor registraron un alza en marzo por primera vez tras tres años y medio de deflación.

El deflactor del PIB, un indicador de la variación de precios en la economía, cayó un 0,1% en el primer trimestre, según cálculos de Bloomberg basados ​​en las cifras oficiales de crecimiento nominal y real. Este es el duodécimo trimestre consecutivo de descenso.

"La débil demanda laboral está lastrando el consumo", afirmó Raymond Yeung, economista jefe para la Gran China de Australia & New Zealand Banking Group Ltd. "El dinamismo sigue estando impulsado por el sector manufacturero. Dado el conflicto en Oriente Medio y la posible interrupción del suministro energético, prevemos un riesgo a la baja para el crecimiento".