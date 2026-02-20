Qué está en juego para Chile con el fallo de la Corte Suprema que rechaza los aranceles de Trump
Si bien Chile mantiene un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, todavía cuenta con un arancel general de 10% bajo IEEPA (International Emergency Economic Powers Act).
Noticias destacadas
En un revés histórico para la actual administración del Presidente Donald Trump, este viernes la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que los amplios aranceles impuestos son ilegales. En cuanto a las implicancias para Chile, un documento elaborado por Georgig Consulting explicó, previamente que se conociera la decisión del máximo tribunal estadounidense, qué está en juego para el país con esta decisión.
Considerado como uno de los fallos más importantes en décadas, la decisión podría implicar la devolución de hasta US$ 108 mil millones en aranceles pagados por importadores.
El dictamen del máximo tribunal no afecta a los gravámenes bajo otros regímenes sectoriales vigentes. Es decir, no involcran las medidas dictadas bajo la Sección 232 por razones de seguridad nacional -que afectan al acero y al aluminio-, ni las aplicadas al amparo de la Sección 301, vinculadas sobre todo a China por prácticas comerciales consideradas desleales. En el caso de Chile, esto implica que no se revisan ni alteran en este proceso los impactos sectoriales sobre cobre, acero, aluminio o productos forestales que puedan derivarse de esas normas.
Si bien Chile mantiene un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, todavía cuenta con un arancel general de 10% bajo IEEPA (International Emergency Economic Powers Act). De acuerdo al reporte de Georgig Consulting, “este gravamen ha impactado de manera transversal a sectores clave de la canasta exportadora chilena, incluyendo uvas, arándanos, manzanas (fruta fresca), salmón y sus derivados, afectando márgenes, contratos y competitividad”.
En esa misma línea, según un estudio de la Universidad San Sebastián (USS) y SalmonChile, la aplicación de un arancel de 10% por parte de Estados Unidos al salmón chileno podría traducirse en una merma total cercana a US$ 1.400 millones, desglosada en US$ 623 millones de impacto directo sobre las exportaciones y US$ 773 millones por efectos indirectos.
Previo al fallo de la Corte Suprema, Chile mantenía negociaciones con Washington, por lo que la actual decisión impacta directamente en el curso de las conversaciones diplomáticas. Si el tribunal limita o invalida el uso de IEEPA para imponer aranceles, Chile fortalece su posición jurídica y negociadora, explica el documento.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Tras inversión de US$ 95 millones, Banmerchant vende a MetLife edificio de oficinas de lujo en Providencia
El mercado de oficinas de alto estándar cerró el año pasado con una tasa de vacancia de un dígito, por primera vez desde 2020. No obstante, desde CBRE Chile señalan: “Rápidamente estamos pasando a una fase de escasez”.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete