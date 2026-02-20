Qué está en juego para Chile con el fallo de la Corte Suprema que rechaza los aranceles de Trump

En un revés histórico para la actual administración del Presidente Donald Trump, este viernes la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que los amplios aranceles impuestos son ilegales. En cuanto a las implicancias para Chile, un documento elaborado por Georgig Consulting explicó, previamente que se conociera la decisión del máximo tribunal estadounidense, qué está en juego para el país con esta decisión.

Considerado como uno de los fallos más importantes en décadas, la decisión podría implicar la devolución de hasta US$ 108 mil millones en aranceles pagados por importadores.

El dictamen del máximo tribunal no afecta a los gravámenes bajo otros regímenes sectoriales vigentes. Es decir, no involcran las medidas dictadas bajo la Sección 232 por razones de seguridad nacional -que afectan al acero y al aluminio-, ni las aplicadas al amparo de la Sección 301, vinculadas sobre todo a China por prácticas comerciales consideradas desleales. En el caso de Chile, esto implica que no se revisan ni alteran en este proceso los impactos sectoriales sobre cobre, acero, aluminio o productos forestales que puedan derivarse de esas normas.

Si bien Chile mantiene un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, todavía cuenta con un arancel general de 10% bajo IEEPA (International Emergency Economic Powers Act). De acuerdo al reporte de Georgig Consulting, “este gravamen ha impactado de manera transversal a sectores clave de la canasta exportadora chilena, incluyendo uvas, arándanos, manzanas (fruta fresca), salmón y sus derivados, afectando márgenes, contratos y competitividad”.

En esa misma línea, según un estudio de la Universidad San Sebastián (USS) y SalmonChile, la aplicación de un arancel de 10% por parte de Estados Unidos al salmón chileno podría traducirse en una merma total cercana a US$ 1.400 millones, desglosada en US$ 623 millones de impacto directo sobre las exportaciones y US$ 773 millones por efectos indirectos.

Previo al fallo de la Corte Suprema, Chile mantenía negociaciones con Washington, por lo que la actual decisión impacta directamente en el curso de las conversaciones diplomáticas. Si el tribunal limita o invalida el uso de IEEPA para imponer aranceles, Chile fortalece su posición jurídica y negociadora, explica el documento.