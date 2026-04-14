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El líder chino Xi Jinping lamenta con dureza la guerra en Medio Oriente: "El orden internacional se está desmoronando en el caos”

Los comentarios forman parte de las primeras declaraciones públicas sobre el conflicto de Estados Unidos e Israel contra Irán, que comenzó hace más de un mes.

Por: Bloomberg

Publicado: Martes 14 de abril de 2026 a las 10:00 hrs.

China guerra petróleo
<p>Xi se reunió con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, como parte de una serie de encuentros con líderes mundiales en Beijing. (Foto: Reuters)</p>

Xi se reunió con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, como parte de una serie de encuentros con líderes mundiales en Beijing. (Foto: Reuters)

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