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Pese a que EEUU cerró Ormuz y los puertos de Irán, ambos siguen abiertos al diálogo

Más de 15 buques de guerra hicieron efectivas las medidas coercitivas anunciadas por Trump, quien afirmó este lunes que en la República Islámica “tienen muchas ganas de cerrar un trato”.

Por: Francisca Guerrero

Publicado: Martes 14 de abril de 2026 a las 04:00 hrs.

medio oriente guerra Estados Unidos Irán Francisca Guerrero
<p>El buque de asalto anfibio USS Tripoli forma parte del despliegue de más de 15 barcos estadounidenses en el Golfo Pérsico. También participan otros dos buques del Grupo Anfibio de Ataque, los destructores USS Frank E. Petersen y USS Michael Murphy y el Grupo de Ataque del portaaviones Abraham Lincoln. Foto: Reuters</p>

El buque de asalto anfibio USS Tripoli forma parte del despliegue de más de 15 barcos estadounidenses en el Golfo Pérsico. También participan otros dos buques del Grupo Anfibio de Ataque, los destructores USS Frank E. Petersen y USS Michael Murphy y el Grupo de Ataque del portaaviones Abraham Lincoln. Foto: Reuters

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