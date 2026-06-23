La economía argentina creció 2,3% anual en el primer trimestre, superando las expectativas

Bank of America estima que el crecimiento cobrará mayor fuerza durante los próximos trimestres, apoyado por el auge de las exportaciones y condiciones financieras más favorables.

El crecimiento económico de Argentina mostró resiliencia en el primer trimestre, superando las expectativas. El Producto Interno Bruto (PIB) se expandió un 0,7% respecto del trimestre anterior, por encima de las proyecciones de los analistas, que anticipaban un crecimiento de 0,4%.

En términos anuales, la economía creció 2,3%, según cifras oficiales publicadas este martes, mientras que el mercado apuntaba a un alza de 1,7%, de acuerdo con datos de Investing.

El consumo de los hogares lideró la expansión durante el período de tres meses, mientras que la inversión de capital, las exportaciones y el gasto público retrocedieron frente al trimestre previo. La caída de las importaciones también contribuyó al crecimiento.

En términos interanuales, las exportaciones aumentaron 9,8%, impulsadas por la recuperación de sectores primarios. Entre los rubros con mejor desempeño destacaron la pesca, con un avance de 27,5%; la agricultura y ganadería, con un alza de 18,1%; y la minería y canteras, que creció 12,3%, favorecida por la producción de litio y energía.

Sin embargo, el desempeño de algunos áreas clave siguió mostrando fragilidad. La formación bruta de capital fijo cayó 11,6% anual, afectada por menores compras de maquinaria y equipos nacionales, mientras que la industria manufacturera retrocedió 1,7%.

Los salarios aumentaron 3,7% en abril, superando la inflación mensual, según otras cifras divulgadas este martes. Sin embargo, en lo que va del año, los salarios acumulan un alza de 11%, por debajo de la inflación cercana a 12% registrada en el mismo período.

Las cifras ponen de relieve uno de los principales desafíos del Presidente Javier Milei en una recuperación económica desigual, caracterizada tanto por un crecimiento sólido como por un mayor desempleo.

Se espera que el PIB argentino se expanda por segundo año consecutivo en 2026, impulsado por exportaciones récord de energía, agricultura y minería. No obstante, el desempleo continúa aumentando, ya que el mercado laboral formal ha perdido más de medio millón de empleos desde que Milei asumió el cargo, incluidos importantes recortes en construcción y manufactura. Al mismo tiempo, el sector informal ha sumado 380 mil trabajadores durante el último año.

Bank of America (BofA) sostuvo en un informe reciente que "Argentina está mejorando fuertemente en dos áreas importantes: las cuentas externas y la inflación", agregando que "el eslabón perdido es la actividad", aunque espera una recuperación del crecimiento en los próximos trimestres gracias a tasas de interés más bajas y al dinamismo exportador.

Según el banco estadounidense, el auge de las exportaciones está impulsando una fuerte mejora de la cuenta corriente, mientras que la inflación retomó una trayectoria descendente tras el repunte observado en febrero. BofA prevé que la economía argentina crecerá 3% este año y 3,5% en 2027.

La entidad también destacó que el Banco Central argentino ha superado sus metas de acumulación de reservas internacionales y que las recientes mejoras de clasificación crediticia contribuyen a ampliar la base de inversionistas para la deuda soberana del país.

A medida que Milei ha logrado contener la inflación, el desempleo se ha ubicado entre las principales preocupaciones de los votantes durante el último año, según LatAm Pulse, una encuesta realizada por AtlasIntel para Bloomberg News.

Los economistas consultados por el Banco Central esperan que la economía argentina crezca 2,9% este año.