La FAO advierte que el bloqueo del estrecho de Ormuz podría provocar una crisis global de insumos agrícolas

Entre un 20% y 45% de las exportaciones de insumos agroalimentarios clave dependen del transporte marítimo a través de la vía marítima hoy en medio del conflicto bélico.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, su sigla en inglés) alertó sobre la tensa situación debido a la guerra en Medio Oriente, haciendo énfasis en que si no se permite el paso de los barcos que transportan insumos agrícolas críticos es altamente probable que los riesgos de un aumento repentino de los precios de alimentos desencadenen efectos similares a las secuelas de la pandemia de Covid-19.

De hecho, anticipó que el Índice de Precios de los Alimentos de la FAO, que se mantuvo estable en marzo, seguirá al alza durante abril y que intensifique ese curso en mayo, cuando los agricultores deban adaptarse a la disponibilidad de fertilizantes.

La mayoría de los agricultores ya enfrentaba márgenes de ganancia reducidos y si ahora se ven obligados a seguir produciendo con aún menos recursos, se estima que las cosechas disminuyan a finales de este año y en 2027, con un alza notable en el precio de los alimentos básicos e inflación en los precios minoristas.

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El economista jefe de la FAO, Máximo Torero, declaró que “lo último que queremos es una menor producción agrícola, precios más altos de las materias primas e inflación alimentaria el próximo año”, ya que esto obligaría a los países a implementar políticas con el objetivo de amortiguar los precios de alimentos, produciendo tasas de interés más altas y, por ende, un menor crecimiento económico en todo el mundo.

“Nos encontramos ante una crisis de insumos; no queremos que se convierta en una catástrofe”, dijo el director de la División de Economía Agroalimentaria de la FAO, David Laborde.

“La diferencia radica en las medidas que tomemos”, remarcó, ya que los esfuerzos por aislar los mercados nacionales de los mundiales muchas veces empeoran las condiciones globales, con las restricciones al comercio y exportaciones agravando los incrementos de los precios de alimentos.

A diferencia de 2022, los riesgos actuales son notablemente mayores y las condiciones para generar una “tormenta perfecta” están dadas si además de la situación bélica, se agrega un fenómeno de El Niño que supere la crisis de la pandemia.