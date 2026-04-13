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La FAO advierte que el bloqueo del estrecho de Ormuz podría provocar una crisis global de insumos agrícolas

Entre un 20% y 45% de las exportaciones de insumos agroalimentarios clave dependen del transporte marítimo a través de la vía marítima hoy en medio del conflicto bélico.

Por: Fernanda Arancibia

Publicado: Lunes 13 de abril de 2026 a las 17:45 hrs.

Agricultura ONU guerra Estados Unidos Irán
<p>Máximo Torero, economista jefe de la FAO. (Foto FAO)</p>

Máximo Torero, economista jefe de la FAO. (Foto FAO)

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