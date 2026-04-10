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Qué es "El Niño Godzilla" y por qué tiene en alerta a los productores de berries desde el Maule hasta el Biobío

Aunque solo existen registros de que haya ocurrido en tres ocasiones previamente (1982, 1997 y 2015), las últimas proyecciones estiman que las probabilidades de que se repita este año han aumentado a cerca de 61%. En Chile el fenómeno comenzaría a sentirse hacia mediados del otoño.

Por: Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur

Publicado: Lunes 13 de abril de 2026 a las 11:15 hrs.

Agricultura clima Alimentos producción Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur
<p>Qué es "El Niño Godzilla" y por qué tiene en alerta a los productores de berries desde el Maule hasta el Biobío</p>

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