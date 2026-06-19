Randall Kroszner, exmiembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal: “La lectura correcta de que Warsh no incluyera su pronóstico es que las proyecciones perderán relevancia en la Fed de ahora en adelante”

El académico de la Universidad de Chicago, que estuvo en el banco central junto a Warsh en plena crisis financiera, planteó que los responsables de la política monetaria estadounidense están monitoreando si los shocks de precios asociados a la guerra en Irán serán o no un evento puntual.

El economista de la Universidad de Chicago, Randall Kroszner, conoce bien al nuevo líder de la Reserva Federal, Kevin Warsh. En 2006, tras la nominación del expresidente de Estados Unidos, George W. Bush, asumieron al mismo tiempo puestos en la junta de gobernadores del banco central y desde allí enfrentaron las turbulencias de la crisis financiera.

Por eso, a la hora de analizar el rol que acaba de asumir su excolega en su retorno a la Fed, ahora como su presidente, Kroszner lo pone en palabras simples, señalando que fue un “clásico Kevin Warsh”, marco en el que destaca su elocuencia y precisión, su ánimo por reformar la institución y su coherencia al no ofrecer orientación futura de tasas.

En conversación con DF, el también exmiembro del Consejo de Asesores Económicos del Presidente en la administración Bush, planteó que la Fed estará atenta a cómo el efecto en precios que ya se observó de la guerra en Irán afectó las expectativas de inflación a largo plazo, para así definir el rumbo que seguirá la política monetaria de EEUU.

- ¿Qué huellas dejó la guerra en la economía de EEUU? ¿Cambió significativamente el panorama?

- Asumiendo que esto (el memorándum de entendimiento) conducirá a algún tipo de resolución, es probable que el impacto inflacionario sea temporal.

Vimos que los precios de la energía subieron de manera muy significativa y estamos comenzando a verlos reflejados en los índices de precios. Pero claro, esos son datos retrospectivos: nos dicen lo que ocurrió en los últimos dos o tres meses, no lo que va a ocurrir en los próximos meses.

Los precios de la bencina en EEUU ya han comenzado a bajar, es probable que veamos menos presión de precios energéticos hacia adelante, y el número de inflación del 4% probablemente vuelva a caer por debajo del 3%, acercándose a donde estaba antes de la guerra, aunque aún por encima del objetivo del 2% de la Fed.

Warsh “no quiere una declaración larga que describa todo lo que está ocurriendo en la economía y lo que la Fed podría estar mirando. Realmente quiere que los mercados reaccionen a los datos, no a cómo la Fed va a reaccionar a estos”.

- ¿Qué le parece la lectura que realiza la Fed en ese contexto?

- En su primera conferencia de prensa, Warsh evitó ofrecer un amplio análisis al respecto e intentó no dar orientación futura. No respondió preguntas sobre el impacto de la guerra o de resolución del conflicto.

La Fed estará evaluando si los shocks asociados a la guerra provocan aumentos de precios sostenidos o si se trató de un evento puntual.

Estamos viendo evidencia de que se trató de un evento puntual, pero lo que realmente estarán mirando es si esto modificó las expectativas de inflación. ¿Hay alguna evidencia en las expectativas de mediano y largo plazo de que estén comenzando a desanclarse? Por ahora, no.

Las expectativas de corto plazo sí subieron, y eso es perfectamente razonable: los precios de la energía subieron mucho, algunos otros también lo hicieron. Sin embargo, estarán pensando más en el largo plazo. Se preguntarán: “¿Cambió esto realmente la forma en que las personas van a responder a las circunstancias económicas?” Eso generalmente se filtra a través de si cambiaron sus expectativas de inflación. ¿Exigirán salarios más altos? ¿Aceptarán precios más altos? ¿Sentirán las empresas que pueden subir precios con más facilidad?

Si las expectativas de inflación suben, la respuesta a todas esas preguntas es sí. Si no suben, la respuesta probablemente sea no.

“Es posible que los mercados estén haciendo una lectura exagerada del dot plot”.

Proyección de tasas

- ¿Qué lectura hace del último dot plot? ¿Sugiere un alza de tasas este año como lo interpretó el mercado?

- El presidente dijo que no entregó un pronóstico, porque la estimación más importante no estaba.

El presidente de la Fed tiene una influencia desproporcionada. Aunque en el dot plot todos los puntos lucen igual, debería haber un punto muy grande para el presidente de la Fed, uno mediano para el líder de la Fed de Nueva York -quien es el vicepresidente del comité- y luego otros más pequeños para el resto.

La lectura correcta de que Warsh no incluyera su pronóstico es que las proyecciones perderán relevancia en la Fed de ahora en adelante. No creo que los mercados lo hayan asimilado del todo; no se ajustaron ante el hecho de que no estaba el dot más importante.

Aunque sí interpretaron la afirmación de Warsh de que se toman en serio volver al 2% de inflación como una señal de que está abierto a subir tasas. La Fed bajo Jay Powell también había dicho que se tomaba en serio su objetivo del 2% y que tenía planes de volver a ese nivel, por lo que no ha habido un cambio fundamental en su objetivo. Es posible que los mercados estén haciendo una lectura exagerada del dot plot.

- Nueve miembros del comité proyectaron al menos una subida de tasas, mientras que los otros nueve apuntan a mantenerlas. ¿A qué atribuye estas discrepancias?

- Los integrantes tienen visiones muy distintas sobre el impacto de la guerra y la fortaleza de la economía subyacente. Hay quienes creen que existe un riesgo real de que las expectativas de inflación se desanclen y quieren ser proactivos al respecto.

Otros piensan que la economía subyacente es muy fuerte. El mercado laboral ha sido muy resiliente frente a la guerra y los informes laborales más recientes apuntan a un crecimiento del empleo muy sólido.

Además, los funcionarios tienen distintas interpretaciones sobre dónde se ubica la llamada tasa de interés neutral. Algunos creen que estamos cerca, pero otros piensan que es más alta y que, por lo tanto, es necesario subir la tasa.

- Además de abstenerse de participar en el dot plot, con Warsh vimos una declaración más breve. ¿Cómo evalúa su debut como presidente?

- Fue un clásico Kevin Warsh. Muy elocuente, muy preciso. Dejó sus puntos claros, quiere hacer reformas fundamentales y no reveló su posición sobre la dirección futura de la política. Los mercados entendían que eso era lo que haría, y todavía están aprendiendo que lo dice en serio.

Acortar la declaración fue completamente coherente con su visión de no querer dar orientación futura. No quiere tener una declaración larga que describa todo lo que está ocurriendo en la economía y todo lo que la Fed podría estar mirando, porque realmente quiere que los mercados reaccionen a los datos, no a cómo la Fed va a reaccionar a estos.

En el pasado se escuchaba a veces la frase: “Las buenas noticias son malas noticias”, se refería a que un buen informe económico era interpretado negativamente por los mercados porque decían que eso significaba que la Fed iba a endurecer la política.

Él quiere alejarse de eso y asegurar que si la economía subyacente va bien, es una buena noticia y no debería haber ninguna razón para que el mercado reaccione negativamente.

Al acortar la declaración de forma drástica, al no dar orientación futura, al no entregar su pronóstico, Warsh dejó claro que quiere que sean los mercados los que tomen la iniciativa.

Sí vimos que las tasas de interés subieron más de lo que él habría querido, pero eso también fue muy útil porque había muchas preguntas sobre su credibilidad: ¿estaría pensando en el largo o en el corto plazo? Si va a errar hacia un lado u otro, fue sabio errar hacia ese lado para que el mercado dijera que esta persona es creíble, esta persona va a llevar adelante una política monetaria independiente. Eso le hará más fácil hacer recortes en el futuro.

Reforma de la Fed

- Warsh anunció cinco grupos de trabajo para reformar la Fed: comunicaciones institucionales, política de balance, fuentes de datos, productividad y empleo y marcos de inflación. ¿Le parecen adecuados estos focos?

- Son áreas de alta prioridad y tiene sentido replantearlas. Warsh no es de los que se mueven rápido y rompen cosas. Más bien plantea que hay algunas cosas que cree que están rotas y quiere arreglarlas. Está creando grupos de trabajo para eso, en lugar de decir de inmediato “voy a cambiar esto, voy a cambiar aquello”.

- Trump nominó a Warsh tras mostrar sintonía con la necesidad de bajar tasas. Sin embargo, su primera reunión tendió hacia un enfoque más hawkish. ¿Anticipa nuevas presiones de la Casa Blanca?

- Si volvemos a la ceremonia de juramento, el Presidente señaló que Warsh era un tipo del sector inmobiliario al que le gustan las tasas bajas. Pero también dijo que entiende que podría no lograr ahora mismo un recorte y que confía en que hará lo correcto.

No vimos una reacción negativa del Presidente ante esta reunión. Él sabe que eso no ayuda, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, también.

Además, si la Fed pierde credibilidad, las tasas de interés de largo plazo suben, las hipotecas se vuelven menos asequibles, la inversión se encarece, y eso no le conviene a la administración. No creo que esperaran que fuera a recortar las tasas ahora, habrá que ver cómo evoluciona la economía.

Pero si la inflación se mantiene alta, la administración entiende que es algo que los votantes no toleran; hay mucha preocupación por la asequibilidad. Si la inflación sigue subiendo y la gente cree que la Fed no va a combatirla, eso no va a hacer que la gente tenga una opinión más positiva de la administración.