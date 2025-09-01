Valoración de McLaren se dispara a más de 3 mil millones de libras por oferta de fondos árabes por una participación de 30%

El monto representa más de cinco veces los 560 millones de libras alcanzados por el equipo de F1 durante la recaudación de diciembre de 2020. McLaren ha emergido como la fuerza dominante en la competencia en los últimos dos años, tras más de una década a la sombra de Mercedes y Red Bull Racing.

S. Agini y E. Healy en Londres

Los patrocinadores de Medio Oriente de McLaren Racing están a punto de comprar la participación de los accionistas minoritarios en un acuerdo que valora al propietario del equipo de Fórmula 1 en más de 3 mil millones de libras, lo que subraya el giro en su fortuna bajo el mando del director ejecutivo Zak Brown.

El fondo soberano de Baréin, Mumtalakat, y el grupo de inversión de Abu Dabi, CYVN Holdings, están cerca de confirmar un acuerdo para adquirir el 30% de participación que poseen los inversionistas que inyectaron capital durante la pandemia, según personas con conocimiento del asunto.

Una valoración de 3 mil millones de libras sería más de cinco veces los 560 millones de libras atribuidos a McLaren en la recaudación de diciembre de 2020. Esto cristalizaría importantes ganancias para inversionistas como la firma neoyorquina MSP Sports Capital, el fondo de cobertura UBS O’Connor y Najafi Companies. Ares Management también confirmó más tarde que había realizado una inversión minoritaria junto a MSP.

El anuncio del acuerdo, reportado primero por Sky News, se espera a partir de este martes. McLaren, Mumtalakat y Ares declinaron comentar. CYVN, que adquirió el negocio automotor de McLaren y una participación minoritaria en la división de carreras a principios de este año, no respondió a solicitudes de comentarios.

La temporada de McLaren

McLaren ha emergido como la fuerza dominante en la F1 en los últimos dos años, después de más de una década a la sombra de Mercedes y Red Bull Racing.

El equipo con sede en Reino Unido ganó el año pasado su primer campeonato de constructores de F1 desde 1998, aunque se le escapó el título de pilotos.

Sin embargo, esta temporada los pilotos del equipo, el australiano Oscar Piastri y su compañero británico Lando Norris, están en una batalla de dos para quedarse con el campeonato de pilotos, mientras que McLaren domina el campeonato de constructores.

El salto en la valoración del equipo también es resultado del crecimiento general de la F1 bajo la propiedad de Liberty Media, de John Malone. La Fórmula 1 ha adoptado el marketing digital y expandido su alcance gracias a la exitosa serie de Netflix Formula 1: Drive to Survive.

Brown se unió a McLaren en 2016, pero los resultados no mejoraron de manera significativa hasta que ascendió al ingeniero italiano Andrea Stella como director del equipo a fines de 2022.

La empresa de pagos Mastercard acordó la semana pasada convertirse en el patrocinador principal de McLaren a partir de 2026.

McLaren Racing también compite en la serie estadounidense IndyCar y, a comienzos de este año, anunció planes para ingresar al Campeonato Mundial de Resistencia —que alberga las 24 Horas de Le Mans— a partir de 2027.

El equipo es propiedad de McLaren Group Limited, la entidad que está comprando a sus accionistas minoritarios. Mumtalakat es el accionista controlador de McLaren Group Limited, mientras que CYVN posee una participación no controladora.