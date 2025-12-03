Anthropic contrata abogados mientras compite con OpenAI por salir a bolsa

La startup de IA eligió al estudio jurídico Wilson Sonsini para lo que podría ser una de las ofertas públicas más grandes de la historia.

Anthropic ha recurrido al estudio jurídico Wilson Sonsini para comenzar a trabajar en una de las ofertas públicas iniciales más grandes de la historia, la cual podría concretarse tan pronto como en 2026, mientras la startup de inteligencia artificial compite con OpenAI por llegar al mercado público.

El creador del chatbot Claude, que está en conversaciones para una ronda de financiamiento privado que la valoraría en más de US$ 300.000 millones, eligió en los últimos días al bufete de la costa oeste de Estados Unidos, según dos personas con conocimiento de la decisión.

La startup, dirigida por el CEO Dario Amodei, también había discutido una posible apertura con grandes bancos de inversión, según múltiples personas al tanto de esas conversaciones. Las fuentes describieron las discusiones como preliminares e informales, lo que sugiere que la empresa no está cerca de elegir a los bancos colocadores para su IPO.

Aun así, estos movimientos representan un avance significativo en la preparación de Anthropic para una salida a bolsa que pondría a prueba el apetito de los mercados públicos por respaldar a los grandes laboratorios de investigación deficitarios que están en el centro del auge de la IA.

Wilson Sonsini ha asesorado a Anthropic desde 2022, incluso en aspectos comerciales de inversiones multimillonarias de Amazon, y ha trabajado en IPOS de alto perfil en tecnología como Google, LinkedIn y Lyft.

Sus inversionistas están entusiasmados con una IPO, argumentando que Anthropic puede tomar la delantera frente a su mayor rival, OpenAI, al listar primero.

Anthropic podría estar preparada para cotizar en 2026, según una persona con conocimiento de sus planes. Otra persona cercana a la empresa advirtió que una IPO tan pronto es poco probable.

“Es una práctica bastante estándar para empresas que operan a nuestra escala y nivel de ingresos el funcionar, en efecto, como si fueran compañías que cotizan en bolsa”, dijo un portavoz de Anthropic. “No hemos tomado ninguna decisión sobre cuándo o incluso si salir a bolsa, y no tenemos noticias para compartir en este momento”.

OpenAI también estaba realizando trabajos preliminares para prepararse para una oferta pública, según personas con conocimiento de sus planes, aunque advirtieron que era demasiado pronto para fijar siquiera una fecha aproximada para una eventual cotización.

Pero ambas empresas podrían verse obstaculizadas por el hecho de que su rápido crecimiento y los costos astronómicos de entrenar modelos de IA hacen que su desempeño financiero sea difícil de prever.

La pareja también intentará realizar IPO con valoraciones sin precedentes para start-ups tecnológicas estadounidenses. OpenAI fue valorada en US$ 500.000 millones en octubre. Anthropic recibió un compromiso de US$ 15.000 millones por parte de Microsoft y Nvidia el mes pasado, lo que formará parte de una ronda de financiamiento que se espera valore al grupo entre US$ 300.000 millones y US$ 350.000 millones.

Anthropic había estado trabajando en una lista interna de cambios necesarios para salir a bolsa, según una persona familiarizada con el proceso.

La startup, con sede en San Francisco, contrató el año pasado a Krishna Rao —quien trabajó en Airbnb durante seis años y fue fundamental en la OPI de esa compañía— como director financiero.

Wilson Sonsini no respondió a una solicitud de comentarios.