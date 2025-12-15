¿El acuerdo de US$ 1.000 millones de OpenAI con Disney impulsará la aplicación de video Sora?

Sora ha tenido dificultades para fidelizar a su público a pesar de albergar contenido pirata del estudio de Hollywood.

Por C. Criddle/M. Heikkilä/C. Grimes

San Francisco/Londres/Los Ángeles

El acuerdo de US$ 1.000 millones de Sam Altman con Walt Disney para incorporar personajes como Mickey Mouse y Luke Skywalker a la plataforma de video de inteligencia artificial de OpenAI marca un esfuerzo por impulsar la aplicación Sora tras sus dificultades para fidelizar a su público.

El acuerdo de contenido e inversión anunciado el jueves pasado evita un costoso litigio por propiedad intelectual, pero enfrenta serios obstáculos para reactivar la plataforma Sora, que se enfrenta a una decepcionante aceptación y una situación económica complicada.

“La demanda de personajes de Disney, en particular por parte de nuestros usuarios, es desorbitada”, declaró Altman, director ejecutivo, a la CNBC el jueves. Añadió que el acuerdo sería “un comienzo maravilloso para lo que nuestros clientes desean hacer cuando se trata de participar en una... pelea de sables de luz en Star Wars o crear un video de cumpleaños personalizado de Buzz Lightyear para sus hijos”.

La visión de las compañías de traer la magia de los personajes de Disney a Sora por primera vez contradice el hecho de que los usuarios ya están creando animaciones pirata, con varias cuentas que crean tráilers de películas imaginarios y otro contenido con la estética distintiva de las películas de Disney y Pixar.

Cuentas no oficiales han usado los logotipos de Disney y Pixar, y han retratado personajes como Buzz Lightyear de Toy Story y el niño de la película Up. Sin embargo, estos perfiles generalmente solo han acumulado cientos de seguidores, mientras que las cuentas más populares obtienen poco más de 1.000 “me gusta”.

Dificultades de Sora

La limitada recepción del contenido estilo Disney en Sora refleja la dificultad general de la aplicación para atraer suficientes usuarios comprometidos que justifiquen sus altos costos de funcionamiento.

A pesar de alcanzar la cima de las listas de descargas con el lanzamiento de su aplicación independiente en septiembre, Sora no ha traducido ese interés inicial en una audiencia diaria habitual comparable a la de las redes sociales convencionales como TikTok o YouTube.

La aplicación ofrece una experiencia similar a la de navegar por videos en TikTok o Reels de Instagram, con la diferencia de que los usuarios crean los clips que comparten dando indicaciones sencillas al modelo de IA de la aplicación.

Antes del acuerdo de la semana pasada, Sora no estaba ganando terreno, según dos personas familiarizadas con su rendimiento.

Alrededor del 25% de los 7 millones de usuarios mensuales de Sora abren la aplicación a diario, según estimaciones de Sensor Tower, y los usuarios pasan un promedio de 13 minutos en ella. Las aplicaciones de redes sociales convencionales como TikTok mantienen a los usuarios conectados hasta 90 minutos al día, según la firma de inteligencia de mercado.

“La gente no pasa tiempo navegando (en Sora)”, afirmó otra persona con conocimiento del tema.

El público ha mostrado aversión a la llamada “basura”, el término utilizado en la industria de la IA para el contenido de bajo valor generado por IA. Los usuarios de Sora “entran y salen porque (la) basura no se puede soportar”, explicó la persona. OpenAI citó su “filosofía de feed” para Sora, que afirma que busca “optimizar la creatividad. Estamos diseñando el ranking para favorecer la creatividad y la participación activa, no el desplazamiento pasivo. Creemos que esto es lo que hace que usar Sora sea un placer”.

Otro problema es el enorme costo que supone para OpenAI permitir que los usuarios experimenten gratis en Sora. Los analistas de Cantor Fitzgerald estiman que los proveedores de modelos de video gastan una media de US$ 1,30 en generar un video de 10 segundos, mientras que la consultora SemiAnalysis afirmó que una consulta ChatGPT media cuesta alrededor de medio céntimo.

Bill Peebles, director de Sora en OpenAI, declaró en octubre que “la economía es completamente insostenible” y que la empresa tuvo que limitar la cantidad de vídeos gratuitos que los usuarios podían crear. Actualmente, los usuarios de la aplicación reciben una cantidad limitada de créditos diarios para crear vídeos gratis y pueden comprar más.

Sora es uno de los productos de OpenAI que Altman planea dejar de priorizar hasta el próximo año, tras declarar un “código rojo” en un memorando interno hace unos días e instar al personal a centrarse en mantener su chatbot principal, ChatGPT, por delante de competidores como Google y Anthropic, que han avanzado rápidamente. Ante los altos costos y la limitada tracción de Sora, el acuerdo con Disney permite a OpenAI evitar el riesgo de una costosa disputa legal por propiedad intelectual.

El acuerdo de tres años convierte a Disney en el primer estudio de Hollywood en licenciar su contenido a OpenAI. Los usuarios de Sora podrán elegir entre unos 200 personajes de Disney, Marvel, Pixar y Star Wars, aunque el acuerdo no incluye la imagen ni la voz de los actores.

Esto significa que los usuarios pueden crear vídeos usando una imagen animada de Han Solo, pero no la cara ni la voz ronca de Harrison Ford.