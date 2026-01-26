El oro supera la marca histórica de los US$ 5.000 por onza en su mayor repunte en un mes en 40 años

La incertidumbre en torno a Venezuela, Groenlandia e Irán han surgido como factores que han impulsado a los inversionistas hacia el activo de refugio por excelencia.

El oro superó el hito de los US$ 5.000 por onza troy, una señal de cómo las crecientes tensiones mundiales están llevando a los inversionistas hacia este activo refugio en volúmenes sin precedentes.

Después de un aumento histórico la semana pasada, cuando las preocupaciones sobre Groenlandia llevaron los precios del oro a su semana más fuerte desde la crisis financiera, el repunte continuó el lunes con el metal subiendo un 2,2% y tocando máximos de US$ 5.110 por onza troy.

“Hemos superado otro umbral, mucho más rápido de lo que pensaba”, afirmó Michael Haigh, analista de Société Générale.

“La gente es insensible al precio del oro ahora, ya que espera que este impulso continúe”, añadió. “Los niveles de incertidumbre global son altos”, afirmó, señalando los recientes acontecimientos en Venezuela, Groenlandia e Irán como factores que han impulsado a los inversores hacia activos refugio tradicionales, como el lingote.

El oro ha subido un 18% en lo que va del mes, lo que lo coloca en camino de registrar su mes más fuerte en más de 40 años.

Los hitos anteriores del metal a menudo se superaron en épocas de agitación mundial: superó los US$ 1.000 la onza durante la crisis financiera de 2008 y alcanzó los US$ 2.000 durante la pandemia.

El año pasado, el metal precioso superó los US$ 3.000 y US$ 4.000, ya que el primer año de la presidencia de Donald Trump impulsó la volatilidad y planteó dudas sobre la estabilidad del dólar estadounidense. La preocupación por la independencia de la Reserva Federal de Estados Unidos, cuyo presidente, Jay Powell, se encuentra bajo investigación criminal, también contribuyó a este repunte.

Las entradas de inversores a los fondos cotizados en bolsa respaldados por oro han aumentado a niveles sin precedentes, alcanzando los US$ 89.000 millones el año pasado, la cifra anual más alta registrada.

La demanda de los bancos centrales ha alcanzado niveles históricamente altos en los últimos cuatro años, y muchos han diversificado sus tenencias más allá del dólar estadounidense. El ritmo de estas compras se desaceleró el año pasado, pero aun así, el oro se convirtió en el segundo activo de reserva más importante de los bancos centrales, después del dólar estadounidense.

Samantha Dart, codirectora de investigación global de materias primas en Goldman Sachs, dijo que el oro ofrecía a los inversores “una opción… para diversificar su exposición a la incertidumbre de la política monetaria y fiscal”.

La velocidad del repunte del oro ha desconcertado incluso las expectativas más optimistas.

“Cada vez que alguien presenta un pronóstico para el oro que parece agresivo, alcanza (ese precio) en cuestión de semanas”, afirmó Tai Hui, estratega jefe de mercado de Asia-Pacífico en JPMorgan Asset Management. “El entorno político sigue apuntando a la incertidumbre del nuevo orden mundial”.

Los precios de la plata y el platino subieron un 3,7% y un 2%, respectivamente, a máximos históricos, mientras que el dólar cayó un 0,5% frente a una canasta de socios comerciales clave, incluida la libra y el euro.

Los analistas dijeron que el aumento de los rendimientos de los bonos en Japón la semana pasada, debido a las preocupaciones sobre los ambiciosos planes de gasto del país, había aumentado la presión al alza sobre los precios del oro.

“Esto está relacionado con lo que está sucediendo en el mercado de bonos japonés porque el oro es visto como un refugio seguro”, dijo Dart.

El debilitamiento del dólar también impulsó una renovada demanda.

“Las materias primas y los metales preciosos a menudo se fortalecen cuando el dólar está más débil”, dijo Prashant Bhayani, director de inversiones para Asia en BNP Paribas Wealth Management.

La debilidad del dólar puede impulsar el oro al hacer que sea más barato comprarlo en otras monedas.

El dólar cayó un 1,1% frente al yen para cotizar alrededor de 154 yenes el lunes, ante especulaciones sobre una intervención para apoyar la moneda japonesa.

"Es el movimiento del yen lo que está ayudando al oro y a los metales básicos", dijo Bhayani.