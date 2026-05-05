Nissan despedirá al 10% de su plantilla en Europa en una reestructuración global

El fabricante de autos japonés también combinará sus dos líneas de producción en la planta de Sunderland, en el Reino Unido.

Por Kana Inagaki

Londres

Nissan planea recortar alrededor del 10% de su plantilla europea y combinar las dos líneas de producción en su planta de Sunderland, en el Reino Unido, como parte de una reestructuración destinada a aliviar las dificultades financieras del fabricante de automóviles.

La empresa japonesa comenzó a dialogar con sus trabajadores este martes sobre sus planes para recortar 900 puestos de trabajo administrativos en Europa, incluyendo Francia, España y el Reino Unido. Actualmente, el grupo emplea a unas 9.300 personas en la región.

Nissan consolidará las líneas de producción de Sunderland en una sola, y según informa el Financial Times, ha mantenido conversaciones con la empresa china Chery y otros socios potenciales sobre la posibilidad de que utilicen la capacidad ociosa de la planta para fabricar automóviles.

La firma declinó hacer comentarios sobre las conversaciones del martes, pero dijo que estaba explorando "oportunidades con terceros para maximizar la utilización de la planta", que ronda el 50%.

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En un comunicado al Financial Times, la compañía afirmó que las medidas eran "esenciales para proteger el futuro de Nissan en Europa, salvaguardar los puestos de trabajo a largo plazo y garantizar que podamos competir de forma rentable en Europa".

El futuro de la planta británica se había visto comprometido por un ambicioso programa de reestructuración de Nissan, que incluía el cierre de algunas fábricas y el despido de 20.000 empleados en todo el mundo.

Nissan es uno de los mayores empleadores del sector automovilístico en el Reino Unido, con cerca de 6.000 trabajadores en Sunderland, donde produce el nuevo vehículo eléctrico Leaf. Se prevé que el nuevo Juke eléctrico, que también se fabricará en Sunderland, salga a la venta en 2027.

La compañía no proporcionó detalles sobre cuántos puestos de oficina se verían afectados en el Reino Unido, pero no habrá recortes en Sunderland. Su almacén de repuestos en Barcelona también se reducirá, y reestructurará sus operaciones de distribución en los mercados nórdicos.

En los últimos años, el grupo japonés se ha visto sometido a una fuerte presión debido a la rápida afluencia de marcas chinas en el Reino Unido y otros mercados europeos.

Según la Sociedad de Fabricantes y Comerciantes de Automóviles, las ventas de coches nuevos de Nissan en el Reino Unido cayeron un 13% en los primeros cuatro meses del año en comparación con 2025, y su cuota de mercado descendió del 4,7% al 3,7%.

En cambio, Chery, propietaria de las marcas Omoda y Jaecoo, así como de su marca homónima, tiene una cuota de mercado del 6% en el Reino Unido, mientras que la de BYD aumentó al 3,5%.

En la UE, las ventas de Nissan también cayeron un 8,3% durante el primer trimestre, según la asociación europea de la industria automovilística Acea.