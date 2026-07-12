Zelenskyy anuncia cambio de gabinete y salida de actual primera ministra de Ucrania como parte de profunda reforma para iniciar nueva fase de estrategia política

La reorganización del gabinete se produce menos de un año después de la última y es la tercera desde que estalló la guerra a gran escala con Rusia en febrero de 2022. Coincide con la intensificación de la campaña de ataques aéreos de Ucrania contra Rusia, lo que acerca la guerra del Kremlin más que nunca a su territorio y aumenta la presión sobre Moscú.

Volodymyr Zelenskyy anunció que sustituirá a la primera ministra de Ucrania y que renovará su gabinete, en una profunda reforma gubernamental que, según él, es necesaria para implementar una nueva estrategia política para el país.

Según fuentes cercanas a los planes del Presidente, Sergii Koretskyi, director ejecutivo de Naftogaz, la mayor empresa estatal ucraniana de petróleo y gas, es uno de los principales candidatos para sustituir a Yulia Svyrydenko. "En Ucrania comenzarán los cambios de personal para garantizar la implementación de la estrategia política actualizada", dijo Zelenskyy en un comunicado publicado en las redes sociales este domingo.

La reorganización del gabinete se produce menos de un año después de la última y es la tercera desde que estalló la guerra a gran escala con Rusia en febrero de 2022. Coincide con la intensificación de la campaña de ataques aéreos de Ucrania contra Rusia, lo que acerca la guerra del Kremlin más que nunca a su territorio y aumenta la presión sobre Moscú.

Este domingo, Zelenskyy publicó una foto suya con Koretskyi y dijo que el director de la compañía de gas "garantizó que se defendieran los intereses nacionales de Ucrania" al tiempo que gestionaba un "sector extremadamente complejo".

"Hablamos sobre las medidas que nuestro país necesita tomar para fortalecer la resiliencia de Ucrania y lograr los resultados esperados en el marco de la estrategia política actualizada de nuestro Estado", añadió.

Según personas familiarizadas con el pensamiento del Presidente, entre los candidatos a primer ministro se encuentran además el exprimer ministro y actual ministro de Energía, Denys Shmyhal, y el ministro de Defensa, Mykhailo Fedorov.

Nueva embajadora en EEUU

El presidente ucraniano afirmó que le había ofrecido a Svyrydenko —quien llevaba menos de un año como primera ministra— "la oportunidad de liderar una nueva e importante área de relaciones con un socio clave". "Sigo dispuesta a servir al Estado ucraniano y a llevar a cabo todas las tareas encaminadas a fortalecer la posición de Ucrania, defender nuestros intereses nacionales y acercarnos a una paz justa", dijo Svyrydenko en un comunicado tras reunirse con Zelenskyy.

Dos personas familiarizadas con el asunto dijeron que es probable que la designaran como embajadora de Kiev en Washington, donde desarrolla estrechas relaciones con altos miembros del gabinete del Presidente estadounidense Donald Trump mientras supervisaba un acuerdo sobre minerales pactado entre ambos países.

Se espera que Olha Stefanishyna, la actual embajadora de Ucrania en Estados Unidos, abandone su cargo en Washington mientras enfrenta una investigación sobre la compra, por parte de su familia, de un departamento en Kiev a un precio que, según los investigadores, era muy inferior al valor de mercado. Ella negó las acusaciones.

Nuevas prioridades

Zelenskyy afirmó que cada área clave de la política exterior de Ucrania sería ahora "asignada a una persona específica con amplia experiencia" responsable de ofrecer resultados concretos en materia de prioridades estratégicas. "Estos cambios requieren una renovación del gabinete de ministros", dijo el mandatario, y agregó que espera que el parlamento, controlado por su partido gobernante Servidor del Pueblo, apruebe sus nuevos nombramientos de gabinete en las próximas semanas.

Mencionó como sus prioridades la cooperación en materia de defensa con EEUU y Europa, la integración en la UE y, en particular, las relaciones con Polonia y Hungría y añadió que los nuevos funcionarios también se centrarían en fortalecer los lazos de Ucrania con China y Oriente Medio, así como en su colaboración con las principales organizaciones internacionales.

El Presidente también esbozó una amplia agenda nacional para el país, que se encuentra en su quinto año de guerra total con Rusia, y pidió una gobernanza más sólida "en las regiones fronterizas y de primera línea, que sufren ataques rusos a diario", un mayor suministro de armas y drones para el ejército, la aceleración de los preparativos para el invierno, reformas de las empresas estatales y una mayor atención a los acuerdos de reconstrucción con socios internacionales.

El anuncio de otra importante reorganización gubernamental apenas un año después de la anterior tomó por sorpresa a la élite política de Kiev. "Fue bastante inesperado", declaró el diputado del partido de Zelenskyy y presidente de la comisión de política exterior, Oleksandr Merezhko. Añadió que desde hacía tiempo se rumoreaba una reorganización, pero que se esperaba que tuviera lugar en el otoño (boreal).

Misiles de EEUU

"La reorganización del gobierno podría ser necesaria ante los nuevos desafíos relacionados con la escalada de ataques rusos contra nuestra infraestructura crítica, incluida nuestra red eléctrica... Además, necesitamos fortalecer nuestra relación estratégica con Estados Unidos, teniendo en cuenta la falta de sistemas Patriot", agregó.

Durante una reunión con Zelenskyy este miércoles en la cumbre de la OTAN en Ankara, Trump dijo que EEUU otorgaría a Ucrania una licencia para producir misiles interceptores tierra-aire Patriot , accediendo así a una de las prioridades más importantes de Kiev.

Los misiles interceptores Pac-3 de Lockheed Martin, utilizados con los sistemas de defensa aérea Patriot en el arsenal ucraniano, son cruciales para su capacidad de derribar los misiles balísticos rusos que han destruido gran parte de la capacidad de producción de energía del país y están devastando Kiev y otras ciudades ucranianas.