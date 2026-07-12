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Zelenskyy anuncia cambio de gabinete y salida de actual primera ministra de Ucrania como parte de profunda reforma para iniciar nueva fase de estrategia política

La reorganización del gabinete se produce menos de un año después de la última y es la tercera desde que estalló la guerra a gran escala con Rusia en febrero de 2022. Coincide con la intensificación de la campaña de ataques aéreos de Ucrania contra Rusia, lo que acerca la guerra del Kremlin más que nunca a su territorio y aumenta la presión sobre Moscú.

Por: Financial Times

Publicado: Domingo 12 de julio de 2026 a las 11:15 hrs.

Zelenski Cambio de gabinete Ucrania
<p>Zelenskyy anuncia cambio de gabinete y salida de actual primera ministra de Ucrania como parte de profunda reforma para iniciar nueva fase de estrategia política</p>

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