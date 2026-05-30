Irán asegura que tiene el control de Ormuz y advierte contra cualquier interferencia militar
Noticias destacadas
Las Fuerzas Armadas iraníes afirmaron este sábado que el estratégico estrecho de Ormuz se encuentra bajo el "control total" de la República Islámica y advirtieron de que cualquier intento de interferencia militar en esa vía marítima será respondido por Irán.
"La gestión del estrecho de Ormuz por parte de las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán se ejerce con plena autoridad", aseveró el Cuartel General Central Jatam al-Anbiya en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.
El Cuartel enfatizó que "todos los buques, embarcaciones comerciales y petroleros están obligados a transitar únicamente por las rutas designadas y a obtener autorización de la Armada de la Guardia Revolucionaria".
Asimismo, alertó de que el incumplimiento de estas normas podría poner en "grave riesgo" la seguridad de la navegación de los buques que atraviesen la zona.
Además, lanzó una advertencia a las fuerzas estadounidenses presentes en la región y aseguró que cualquier embarcación militar que trate de intervenir en la gestión del estrecho de Ormuz o de alterar el tráfico marítimo será considerada un objetivo por las Fuerzas Armadas iraníes
La Autoridad del Golfo y del Estrecho Pérsico (PGSA, por sus siglas en inglés), organismo creado por Irán para gestionar el tránsito por el estrecho de Ormuz, publicó la semana pasada un mapa de lo que considera su "jurisdicción" en el estratégico paso y de las zonas donde los buques deben obtener autorización para navegar, según indica la agencia Efe
Irán ha bloqueado desde el inicio de la guerra con Israel y Estados Unidos el estrecho de Ormuz, por donde antes del conflicto transitaba el 20% del petróleo y gas mundiales, a lo que Washington ha respondido con un cerco naval contra buques y puertos iraníes desde mediados de abril.
En un principio, Teherán sostuvo que exigiría el cobro de un peaje por el tránsito en esta estratégica vía marítima, pero más tarde aseguró que el cobro no será por peaje, sino por una serie de "servicios de navegación" y medidas para proteger el medio ambiente.
Mientras tanto, Irán y Estados Unidos han intensificado, con la mediación de Pakistán, las negociaciones para poner fin a la guerra y lograr el desbloqueo de Ormuz.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Tasa de desocupación nacional sube a 9,1% en el trimestre febrero-abril, su nivel más alto en casi cinco años, impactada por el alza en mujeres
El Instituto Nacional de Estadísticas informó que en 12 meses, la desocupación registró un ascenso de 0,3 puntos porcentuales (pp.), producto del aumento de la fuerza de trabajo (1,0%), mayor a la presentada por las personas ocupadas (0,7%).
Fundadores de Spike crean nueva startup de IA para minería e industria y levantan capital con Kayyak Ventures
Future Beyond desarrolla sistemas de inteligencia artificial que toma datos de faenas o plantas y sugiere la siguiente acción para mejorar la productividad o reducir costos.
"La empresa se comportó como delincuente": Poduje anuncia acciones legales contra constructora española por abandono de obras en cuatro regiones
El ministro de Vivienda y Urbanismo dijo que buscarán a "todos los responsables, acá y en España, y donde sea, para que nos respondan por esta obra". Para subsanar las deuda por $ 3.800 millones que Tapusa S. A. dejó con sus proveedores se estableció una conciliación judicial.
Andes Salud inaugura clínica en Punta Arenas y proyecta expansión en infraestructura para aumentar sus prestaciones de salud
La adquisición de la antigua Clínica IMET requirió una inversión del holding superior a los US$ 10 millones y forma parte de una política corporativa de descentralizar el acceso a la salud.
BRANDED CONTENT
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete