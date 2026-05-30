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Irán asegura que tiene el control de Ormuz y advierte contra cualquier interferencia militar

Por: Expansión

Publicado: Sábado 30 de mayo de 2026 a las 13:59 hrs.

guerra Trump Irán Israel Estados Unidos
<p>Irán asegura que tiene el control de Ormuz y advierte contra cualquier interferencia militar</p>

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