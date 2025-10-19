Joyas de “valor incalculable” son robadas del Louvre y autoridades francesas ordenan el cierre del museo

Un grupo de ladrones ingresó este domingo por una ventana al museo más visitado del mundo y sustrajo piezas de la colección de la Corona francesa antes de escapar en moto.

Un grupo de ladrones ingresó este domingo al Museo del Louvre de París por una ventana y robaron joyas de "valor incalculable" antes de huir en motos, informó el Gobierno francés.

Los ladrones atacaron hacia las 7:30 AM, cuando el museo ya había abierto sus puertas al público, y entraron en el edificio de la Galería de Apolo, que alberga las joyas de la Corona francesa, informó el Ministerio del Interior en un comunicado, que no precisó qué se habían llevado exactamente.

"La investigación ha comenzado y se está elaborando una lista detallada de los objetos robados. Más allá de su valor de mercado, estos objetos tienen un valor patrimonial e histórico incalculable", señaló el comunicado, que añadió que no se registraron heridos, ni entre el público ni entre el personal del Louvre o las fuerzas del orden.

El Louvre, el museo más visitado del mundo y hogar de la Gioconda de Leonardo da Vinci, dijo en X que permanecería cerrado durante el día debido a "razones excepcionales".

A principios de año, los responsables del Louvre solicitaron ayuda urgente al Gobierno francés para restaurar y renovar las vetustas salas de exposición del museo y proteger mejor sus innumerables obras de arte.

El año pasado, el Louvre recibió 8,7 millones de visitantes.