La nueva apuesta de Rex: ofrecer inteligencia salarial desde su plataforma de remuneraciones
La firma de software para recursos humanos integró la base de datos salarial de Codify, que reúne información anonimizada de más de 1.500 empresas y 350 mil cargos, con el objetivo de ampliar su oferta para áreas de personas y finanzas.
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La gestión de remuneraciones se ha convertido en uno de los principales frentes de inversión para las empresas de software de recursos humanos. En un mercado donde la retención de talento y el control de los costos laborales ganan relevancia, Rex anunció una alianza con la firma chilena Codify para incorporar información salarial en tiempo real dentro de su plataforma de remuneraciones.
La integración permitirá a los clientes de Rex acceder a un benchmark construido sobre información anonimizada de más de 1.500 empresas y cerca de 350.000 cargos homologados, con el objetivo de comparar remuneraciones según funciones, nivel de experiencia, industria o región del país, sin salir del sistema de gestión de personas.
A diferencia de los estudios salariales tradicionales -que suelen actualizarse una vez al año- la herramienta ofrece datos permanentemente actualizados, lo que busca facilitar decisiones relacionadas con contratación, revisiones salariales y planificación presupuestaria.
Desde el punto de vista del negocio, la alianza también amplía la propuesta de valor de Rex, que busca convertir su plataforma en un ecosistema más amplio para la administración de personas, mientras que Codify expande la distribución de su base de datos salarial entre empresas que ya utilizan el software de remuneraciones.
La plataforma utiliza un sistema de homologación apoyado por inteligencia artificial que compara cargos en función de responsabilidades y nivel organizacional, en lugar de hacerlo únicamente por el nombre del puesto. Según las compañías, esto permite realizar comparaciones más precisas entre empresas y detectar brechas de compensación.
El mercado para este tipo de herramientas ha ido ganando espacio en la región. De acuerdo con cifras compartidas por Codify, solo dos de cada 10 organizaciones en Latinoamérica miden de manera activa su equidad salarial, mientras que siete de cada diez toman decisiones sobre compensaciones sin información actualizada. La empresa agrega que la salida de un colaborador clave puede representar un costo de entre US$ 15.000 y US$ 50.000 para una organización, dependiendo del cargo.
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