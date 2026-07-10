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La nueva apuesta de Rex: ofrecer inteligencia salarial desde su plataforma de remuneraciones

La firma de software para recursos humanos integró la base de datos salarial de Codify, que reúne información anonimizada de más de 1.500 empresas y 350 mil cargos, con el objetivo de ampliar su oferta para áreas de personas y finanzas.

Por: Equipo DF

Publicado: Viernes 10 de julio de 2026 a las 19:00 hrs.

recursos humanos Inteligencia Artificial datos personales empresas
<p>La nueva apuesta de Rex: ofrecer inteligencia salarial desde su plataforma de remuneraciones</p>

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