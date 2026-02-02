Only Fans negocia la venta de un 60% de su propiedad: operación valoraría la plataforma para adultos en US$ 3.500 millones
Architect Capital, ha iniciado conversaciones exclusivas con Fenix International Ltd., propietaria de OnlyFans, y busca otros inversionistas que respalden una posible oferta, que también incluye aproximadamente US$ 2.000 millones en deuda,
La plataforma británica OnlyFans, conocida por su contenido para adultos, está negociando la venta del 60% de su propiedad a una firma de inversión, en un acuerdo que valoraría la compañía en aproximadamente US$ 3.500 millones, según una persona familiarizada con el asunto.
Architect Capital, con sede en San Francisco, ha iniciado conversaciones exclusivas con Fenix International Ltd., propietaria de OnlyFans, y busca otros inversores que respalden una posible oferta, que también incluye aproximadamente US$ 2.000 millones en deuda, según informó la fuente, que pidió no ser identificada debido a que las deliberaciones son privadas. Las conversaciones se encuentran en una etapa inicial que podrían tardar meses en concluir y podría no resultar en un acuerdo, añadió la fuente.
The Wall Street Journal fue el primero en informar sobre las conversaciones. Un portavoz de OnlyFans declinó hacer comentarios. Architect Capital no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
OnlyFans ha estado explorando opciones de venta desde el año pasado, incluyendo una que habría valorado la empresa en unos US$ 8.000 millones, ya que su propietario ucraniano-estadounidense, Leonid Radvinsky, busca sacar provecho de años de crecimiento durante la pandemia.
La dependencia de la plataforma del contenido sexualmente explícito ha limitado el acceso a la financiación tradicional, ha disuadido a algunos compradores potenciales y ha dejado a la empresa vulnerable a la presión de los procesadores de pagos y los reguladores, lo que ha complicado la negociación.
La poco conocida empresa Architect Capital fue fundada en 2020 por James Sagan, quien anteriormente trabajó en una oficina multifamiliar y cofundó el fondo de crédito en fase inicial Arc Labs. Se describe a sí misma como una firma "especializada en la creación de infraestructura financiera innovadora en diversas clases de activos".
En una presentación a inversores, el fondo afirmó que veía valor en ofrecer servicios a los creadores de contenido de OnlyFans y que veía potencial para que la compañía saliera a bolsa en 2028, según informó el Wall Street Journal, citando a fuentes familiarizadas con el asunto. Architect Capital ha invertido previamente en Norteamérica y Sudamérica, en áreas como la financiación al consumo y el comercio electrónico.
OnlyFans, con sede en Londres, aloja contenido pornográfico prohibido en la mayoría de las demás redes sociales. Obtiene ingresos mediante una comisión del 20% sobre cualquier suscripción o contenido, incluyendo vídeos, fotos y chats, vendido a través de la plataforma. En los últimos años, el sitio ha buscado ampliar su atractivo promocionando a creadores centrados en otros temas, como el fitness y la gastronomía. OnlyFans pagó a Radvinsky US$ 701 millones en dividendos el año pasado, incluyendo una cantidad récord para 2024. En total, el empresario ha recibido alrededor de US$ 1.800 millones de la plataforma desde 2021.
