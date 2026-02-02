Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Internacional Multinacionales
Multinacionales

Oracle planea recaudar hasta US$ 50 mil millones en 2026 para expandir su nube

La compañía busca financiar la expansión de su infraestructura para inteligencia artificial mediante una combinación de deuda y capital, en medio de presiones sobre su flujo de caja, dudas del mercado y una fuerte caída de su acción.

Por: Bloomberg

Publicado: Lunes 2 de febrero de 2026 a las 08:45 hrs.

cloud computing infraestructura Multinacionales IA Inteligencia Artificial
<p>Foto: Bloomberg</p>

Foto: Bloomberg

Noticias destacadas

Financiamiento y señales al mercado

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
DF MAS

Bernardo Matte: “Estamos todos muy esperanzados de que este nuevo gobierno haga una gran labor”
2
DF MAS

Isabella Luksic compartió escenario con Carlos Vives en Panamá
3
DF MAS

Portillo, Atacama, la Patagonia y ahora Chiloé: la fórmula hotelera de los Purcell
4
Economía y Política

Imacec: la actividad económica sorprende en diciembre de 2025 con un crecimiento mayor a lo esperado y Grau indica que expansión en todo el año fue de 2,3%
5
Empresas

El declive de un líder histórico: cómo Chevrolet cayó del primer al quinto lugar en el mercado automotor chileno
6
DF MAS

35 años y una empresa de US$ 9.300 millones: las lecciones de Guillermo Rauch desde Silicon Valley
7
Empresas

Grupo Sencorp logra la venia de sus acreedores y extiende acuerdo de pago de deudas de su reorganización judicial
8
DF MAS

La alta presencia de chilenos que marcó el Foro Económico en Panamá
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Laboral & Personas Fondos de Inversión Construcción Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete