Oracle planea recaudar hasta US$ 50 mil millones en 2026 para expandir su nube

La compañía busca financiar la expansión de su infraestructura para inteligencia artificial mediante una combinación de deuda y capital, en medio de presiones sobre su flujo de caja, dudas del mercado y una fuerte caída de su acción.

Oracle Corp. planea recaudar entre US$ 45 mil millones y US$ 50 mil millones este año mediante una combinación de deuda y emisiones de acciones, con el objetivo de construir capacidad adicional de infraestructura en la nube, reflejando la magnitud del financiamiento necesario para sostener el crecimiento de la inteligencia artificial (IA).

Oracle está recaudando fondos para ampliar su capacidad y responder a la demanda ya contratada por parte de sus mayores clientes de nube, entre ellos Advanced Micro Devices Inc., Meta Platforms Inc., Nvidia Corp., OpenAI, TikTok Inc. y xAI Corp., informó la compañía en un comunicado emitido el domingo.

El anuncio coincide con temores persistentes sobre si las enormes inversiones ligadas a la inteligencia artificial realizadas por empresas tecnológicas como Oracle terminarán dando resultados. Las acciones de la compañía han caído cerca de 50% desde su precio récord del 10 de septiembre, borrando alrededor de US$ 460 mil millones en valor de mercado.

Los papeles retrocedieron cerca de 3% en las operaciones previas a la apertura del mercado este lunes. El viernes, las acciones de Oracle habían bajado 2,6% para cerrar en US$ 164,58 en Nueva York.

El desarrollo de centros de datos para IA ha llevado el flujo de caja libre de Oracle a terreno negativo, donde se espera que permanezca hasta 2030, según datos recopilados por Bloomberg. La compañía enfrenta compromisos de gasto por decenas de US$ miles de millones en los próximos años, principalmente en semiconductores y contratos de arriendo.

“Si Oracle logra completar con éxito esta recaudación, comenzará a salir del considerable hoyo en el que se ha metido”, afirmó Gil Luria, analista de DA Davidson & Co.

Financiamiento y señales al mercado

La compañía planea obtener la mitad de los fondos mediante emisiones vinculadas a acciones y acciones ordinarias, incluyendo valores preferentes convertibles obligatorios y a través de un programa de colocación de acciones en el mercado (at-the-market) por hasta US$ 20 mil millones.

Emitir acciones ayudaría a enviar una señal al mercado de que Oracle está comprometida con mantener su calificación de deuda con grado de inversión, escribió John DiFucci, analista de Guggenheim, en una nota de enero.

El resto del objetivo de financiamiento se obtendría mediante una única emisión de bonos a comienzos de 2026. La compañía tomó prestados US$ 18 mil millones en 2025, en lo que fue una de las mayores colocaciones de bonos corporativos del año.

Sin embargo, el mercado de deuda podría no tener apetito por un volumen tan elevado de deuda con grado de inversión de Oracle, considerando sus compromisos existentes y la evolución de sus credit default swaps, señaló Luria. La emisión de acciones también podría afectar negativamente el precio de la acción, agregó.

Goldman Sachs Group Inc. liderará la emisión de bonos sénior no garantizados, mientras que Citigroup Inc. encabezará la colocación at-the-market y la oferta de acciones preferentes convertibles obligatorias, indicó Oracle.

A medida que la deuda de Oracle aumentaba y Wall Street elevaba sus advertencias sobre una posible burbuja de inteligencia artificial, los inversionistas se apresuraron a comprar credit default swaps vinculados a Oracle, lo que hacia diciembre llevó los precios de algunos de estos derivados a su nivel más alto desde la crisis financiera de 2008.

Una parte clave de la inversión en la nube de Oracle es su contrato con OpenAI, que se ha comprometido a gastar alrededor de US$ 300 mil millones en el arriendo de servidores a Oracle. OpenAI no es rentable, lo que suma preocupación sobre las tensiones financieras derivadas de enormes gastos de capital sin un cronograma claro para obtener retornos significativos.

Hacer un anuncio de esta magnitud un domingo por la tarde es inusual para una empresa madura como Oracle. El momento “podría ser un intento del equipo directivo por frenar la caída interminable del precio de la acción, tratando de dar algo de esperanza a los inversionistas antes de la apertura del lunes”, concluyó Luria.