Venezuela desmantela el monopolio estatal petrolero bajo nuevas regulaciones
Las nuevas regulaciones amplían significativamente el margen de maniobra del sector privado, incluyendo refinado, comercialización y distribución del petróleo.
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El gobierno interino de Venezuela publicó el jueves por la tarde las tan esperadas regulaciones petroleras que ponen fin, de hecho, al control que la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) ejerció durante décadas sobre la industria vital del país.
El reglamento, que abarca 29 páginas en el Boletín Oficial, establece las normas para que el sector privado opere, desde la bocana del pozo hasta el surtidor de combustible, así como las condiciones fiscales, con una gama de impuestos que reflejan el perfil de riesgo de los activos, desde los yacimientos en zonas contaminadas hasta las operaciones en alta mar.
Las nuevas normas petroleras, las primeras integrales del país sudamericano desde 1943, no mencionan en absoluto a PDVSA, que en su día fue considerada una próspera compañía petrolera estatal que se deterioró tras años de mala gestión y corrupción.
“Creo que abrir el mercado es algo positivo, si se tiene en cuenta la situación de PDVSA: tienen problemas de liquidez y no han funcionado bien durante años”, dijo Samantha Gross, directora de seguridad energética de la Brookings Institution.
Si bien PDVSA ya había cedido el control administrativo de la producción de petróleo a Chevron y otras empresas del sector privado a partir de 2022, las nuevas regulaciones amplían significativamente el margen de maniobra para incluir el refinado, la comercialización y la distribución del petróleo.
Las regulaciones, publicadas el martes y difundidas el jueves, están vinculadas a una reforma histórica de la ley petrolera venezolana aprobada en enero, al comienzo de una administración interina respaldada por Estados Unidos y encabezada por la presidenta interina Delcy Rodríguez, quien supervisa importantes reformas económicas.
La apertura del sector tiene como objetivo atraer inversiones que Estados Unidos necesita con urgencia a medida que levanta las sanciones, un objetivo que los catastróficos terremotos del mes pasado han hecho aún más urgente.
Abrir el mercado a las empresas privadas es solo el primer paso, afirmó Gross en una entrevista. Las refinerías en Venezuela también necesitarán una importante restauración tras años de abandono, lo que podría hacer que las empresas lo piensen dos veces antes de regresar al país, añadió.
“Renovar esas instalaciones y ponerlas de nuevo en buen estado de funcionamiento va a costar dinero”, dijo Gross. “Así que la pregunta es: ¿creen las empresas que podrán obtener suficientes beneficios a largo plazo para justificar esas buenas inversiones?”
En una ceremonia de firma transmitida por la televisión estatal, Rodríguez calificó las nuevas regulaciones como un “paso histórico” destinado a “utilizar las reservas para el desarrollo del país”.
En una resolución aparte publicada esta semana, el gobierno dio a conocer las normas para la determinación, declaración y pago de los impuestos y regalías que deben pagar las empresas dedicadas al mejoramiento, refinación, industrialización y comercialización del petróleo, así como a los servicios especializados para yacimientos petrolíferos.
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