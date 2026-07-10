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Venezuela desmantela el monopolio estatal petrolero bajo nuevas regulaciones

Las nuevas regulaciones amplían significativamente el margen de maniobra del sector privado, incluyendo refinado, comercialización y distribución del petróleo.

Por: Bloomberg

Publicado: Viernes 10 de julio de 2026 a las 09:17 hrs.

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<p>Venezuela desmantela el monopolio estatal petrolero bajo nuevas regulaciones</p>

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