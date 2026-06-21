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EEUU e Irán concluyen primera ronda de negociación dejando en claro sus diferencias

Las amenazas que Trump difundió en la jornada habrían complicado el diálogo sostenido en Suiza. De todas maneras, un miembro de delegación de la nación persa aseguró que se elaboró un borrador sobre la exención temporal a las sanciones que Washington aplica al petróleo iraní.

Por: Bloomberg

Publicado: Domingo 21 de junio de 2026 a las 16:27 hrs.

Irán Estados Unidos Suiza negociaciones guerra Israel Líbano Trump
<p>El vicepresidente de Estados Unidos , JD Vance, observa junto al yerno de Trump, Jared Kushner, mientras el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, estrecha la mano del primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, antes del inicio de una reunión en Suiza.</p>

El vicepresidente de Estados Unidos , JD Vance, observa junto al yerno de Trump, Jared Kushner, mientras el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, estrecha la mano del primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, antes del inicio de una reunión en Suiza.

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