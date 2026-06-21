EEUU e Irán concluyen primera ronda de negociación dejando en claro sus diferencias

El vicepresidente de Estados Unidos , JD Vance, observa junto al yerno de Trump, Jared Kushner, mientras el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, estrecha la mano del primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, antes del inicio de una reunión en Suiza.

Las amenazas que Trump difundió en la jornada habrían complicado el diálogo sostenido en Suiza. De todas maneras, un miembro de delegación de la nación persa aseguró que se elaboró un borrador sobre la exención temporal a las sanciones que Washington aplica al petróleo iraní.

Cerca de 80 minutos se reunieron las delegaciones de Estados Unidos e Irán, junto a los mediadores de Qatar u Pakístan, en la que califica como la primera ronda de negociación tras la firma del memorándum de entendimiento el pasado miércoles, el cual da un plazo de 60 días para alcanzar un acuerdo de paz permanente.

En Burgenstock, Suiza, se vieron las caras el equipo estadounidense liderando por el vicepresidente JD Vance y las autoridades iraníes, entre ellos el jefe negociador y presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Bagher Ghalibaf; y el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi.

El tema central, según reportan agencias iraníes, fue el fin de las agresiones de Israel al Líbano, con Irán exigiendo que se cumpliera ese punto el memorándum para dar continuidad a las negociaciones.

Las mismas fuentes plantean que no habría controbuído al tono de la conversación la amenaza vertida por Trump este domingo, ligada -justamente- a lo que ocurre en teritorio libanés.

"Irán debe impedir de inmediato que sus agentes a sueldo en Líbano causen problemas", dijo el titular e la Casa Blanca estadounidense en referencia a Hesbolá y su vínculo con la nación persa. "Si no lo hacen, volveremos a atacar a Irán con la misma contundencia que la semana pasada, ¡pero con más fuerza!", escribió este domingo en Truth Social casí a la misma hora que partían las conversaciones en Suiza.

Las palabras del mandatario contravenían los planteamientos su vicepresidente, quien a esa misma hora le decía a los iraníes que Trump deseaba que las conversaciones sirvieran para "dar un nuevo comienzo" a las relaciones con la nación persa.

De todas maneras, el diálogo de este domingo habría rendido algunos frutos, según la delegación iraní. Uno de sus integrantes, el diplomático Hussein Gurbanzadeh, informó a medios estatales citados por al Jazeera que “en las negociaciones de hoy, abordamos el tema de nuestros activos congelados y las medidas para su liberación”.

En ese marco, aseguró que "en Suiza, discutimos la exención temporal de las sanciones al petróleo y sus derivados, y se ha finalizado el borrador de una propuesta al respecto”.

Israel en Líbano

En medio de un diálogo que recién comienza, los, para continuar su ofensiva contra Hezbolá, amenazan con descarrilar los esfuerzos diplomáticos.

La agencia semioficial iraní ISNA señaló que los principales temas de las conversaciones serán un “alto el fuego integral” en Líbano. El memorándum de entendimiento firmado el jueves ya deja consignado un alto al fuego en ese frente, de hecho menciona explicitamente a Líbano, en ese marco, Teherán pretende exigir la retirada israelí del sur de ese país.

La nación persa acusó el sábado a Tel Aviv de violar una tregua en Líbano y afirmó que el estrecho de Ormuz volvería a ser cerrado. Para la República Islámica Estados Unidos tiene una “responsabilidad directa” en la situación y en las acciones militares de Israel, afirmó el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmail Baghaei, en declaraciones recogidas por la agencia IRNA.

Israel ha insistido en que mantendrá tropas en sus fronteras hasta estar seguro de que Hezbolá ya no representa una amenaza. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) señalaron que sus operaciones recientes están dirigidas contra una red de búnkeres subterráneos donde se cree que se refugian combatientes del grupo.

“No ha habido, ni hay, ninguna restricción para que los soldados de las FDI en Líbano actúen para eliminar amenazas”, afirmó el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, este domingo.

Trump ha manifestado frustración con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por ataques anteriores, sugiriendo que estos corrían el riesgo de socavar las conversaciones entre Estados Unidos e Irán.

“Israel tiene derecho a defenderse”, dijo Vance a los periodistas el jueves. “Pero, fundamentalmente, los israelíes, como todos los demás, deben respetar este proceso de paz, que es positivo para ellos y para toda la región”.

La situación en Ormuz

El anuncio iraní sobre Ormuz ensombreció las conversaciones, aunque el impacto inmediato sobre el tráfico marítimo no estaba claro.

Tres superpetroleros vinculados a India, cargados con cerca de 6 millones de barriles de petróleo iraquí y kuwaití, aparecieron el domingo en el golfo de Omán tras haber señalado un intento de cruzar el estrecho el viernes, según datos de seguimiento marítimo recopilados por Bloomberg. Sus intentos de navegar hacia la isla de Qeshm sugieren que podrían haber utilizado una ruta aprobada por Teherán.

El Comando Central de Estados Unidos informó que el tráfico de embarcaciones comerciales aumentó el sábado en el estrecho, con 55 buques mercantes transportando carga y más de 17 millones de barriles de petróleo.