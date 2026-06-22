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El primer ministro británico Starmer anuncia que dimitirá

Aseguró que habría un nuevo líder en el cargo para cuando el Parlamento reanude sus sesiones en septiembre, allanando el camino para que Reino Unido cuente con su séptimo líder en diez años.

Por: Reuters

Publicado: Lunes 22 de junio de 2026 a las 06:20 hrs.

Reino Unido gobierno
<p>Starmer agradeció a sus compañeros su apoyo, con la voz quebrada por la emoción, al tiempo que también rindió homenaje a su esposa, Victoria, e hijos. (Fotos: Reuters)</p>

Starmer agradeció a sus compañeros su apoyo, con la voz quebrada por la emoción, al tiempo que también rindió homenaje a su esposa, Victoria, e hijos. (Fotos: Reuters)

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