SK Hynix recauda US$ 26.500 millones en el mayor debut bursátil de una empresa extranjera en EEUU

La oferta supera el debut de Alibaba Group y se convierte en la tercera mayor salida a bolsa de la historia.

SK Hynix recaudó US$ 26.500 millones en su oferta de recibos de depósito estadounidenses, y el fabricante surcoreano de chips de memoria superó la volatilidad para llevar a cabo la mayor venta de acciones por primera vez en Estados Unidos realizada por una empresa extranjera.

La compañía vendió 177,9 millones de ADR a US$ 149 cada uno, según un comunicado que confirma un informe anterior de Bloomberg News. Cada ADR equivale a una décima parte de una acción ordinaria que cotiza en Seúl.

Con US$ 26.500 millones, la oferta supera el debut en Estados Unidos de Alibaba Group Holding y se convierte en la tercera mayor salida a bolsa de la historia, según datos recopilados por Bloomberg.

La oferta pública inicial de SK Hynix en Estados Unidos le brinda al principal proveedor mundial de memoria de alto ancho de banda (HBM) un potente canal de financiación, atrayendo a inversionistas que buscan nuevas formas de participar en el pujante sector de la infraestructura de inteligencia artificial. Según la documentación presentada, la oferta atrajo el interés de Baillie Gifford, Coatue Management y Situational Awareness Partners por hasta US$ 7.000 millones en ADR.

Según cálculos de Bloomberg, SK Hynix fijó el precio de salida a bolsa con una prima de aproximadamente el 3% sobre el precio de cierre del jueves de las acciones ordinarias en Corea. Se espera que los ADR coticen por encima del precio equivalente de las acciones en Seúl, debido a las restricciones para el canje de acciones ordinarias por instrumentos estadounidenses.

La decisión de no atraer compradores ofreciendo ADR con descuento respecto al precio de las acciones locales indica que la empresa confía en que sus acciones estadounidenses tendrán una buena acogida, incluso después de días de fuertes fluctuaciones en el precio de sus acciones en su mercado nacional, y refleja el deseo de no perder demasiado dinero.

Los fabricantes de chips de memoria han superado los estándares tecnológicos.

También se espera que el debut en bolsa reduzca el descuento de SK Hynix con respecto a las acciones de su rival estadounidense Micron Technology. La salida a bolsa en EEUU del fabricante taiwanés de chips Taiwan Semiconductor Manufacturing le ha permitido acceder a flujos de inversión extranjeros y cotizar con una prima respecto a sus acciones en Taipéi.

Grandes reservas de capital

La oferta de ADR de SK Hynix se suma a la oleada de gigantes tecnológicos que recurren a las vastas reservas de capital del mercado para financiar el desarrollo de infraestructura de IA. SpaceX realizó la mayor oferta pública inicial de la historia a principios de junio, mientras que Alphabet tiene previsto recaudar US$ 85.000 millones para financiar sus planes de IA.

Los inversores apuestan a que la sólida demanda relacionada con la IA representa una historia de crecimiento a largo plazo para las acciones de memoria, que tradicionalmente se han considerado más cíclicas, con una demanda y un crecimiento que suben y bajan al ritmo de los ciclos de los ordenadores personales y los teléfonos inteligentes.

Se espera que la venta de ADR ayude a financiar los crecientes planes de gasto ante la creciente demanda de equipos para la computación de IA. La compañía y Samsung Electronicsestán preparadas para aumentar la inversión en Corea del Sur como parte de una iniciativa gubernamental valorada en US$ 880 mil millones.

Esta oferta récord culmina una historia de éxito espectacular que catapultó a la empresa a la élite de las compañías de infraestructura de IA. Su temprana apuesta por la tecnología HBM -y la respuesta relativamente lenta de Samsung- la convirtió en el proveedor predilecto de Nvidia, lo que le reportó enormes beneficios y, en algunos aspectos, la catapultó por encima de su rival. Controlaba el 57% de la cuota de mercado mundial de HBM por ingresos en el cuarto trimestre de 2025, según datos de Counterpoint Research.

La venta de ADR de SK Hynix superó en más de siete veces la demanda, según los términos del acuerdo, que confirman un informe previo de Bloomberg News. Casi la mitad de los ADR se vendieron a las cuentas que realizaron los 10 pedidos más grandes, con una demanda que se acerca a los US$ 200 mil millones, según muestran los términos.

Según los términos de la oferta pública inicial de la empresa surcoreana, los 25 principales inversores se repartieron aproximadamente dos tercios de los ADR. La dirección participó activamente en el proceso de asignación. Un portavoz de SK Hynix no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.

Está previsto que los ADR comiencen a cotizar el viernes en el Nasdaq Global Select Market bajo el símbolo SKHYV, que cambiará a SKHY cuando comiencen a cotizar de forma regular el 13 de julio.

La oferta fue liderada por Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs Group y JPMorgan Chase, con la participación de otras nueve empresas.