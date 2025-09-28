La OPEP+ planea otra subida de la producción petrolera en noviembre
El aumento de noviembre, que se discutirá el 5 de octubre, ascenderá al menos a 137 mil BPD, igual al de octubre, según tres fuentes.
Es probable que la OPEP+ apruebe otro aumento de la producción petrolera de al menos 137 mil barriles por día (BPD) en su reunión del próximo domingo 5 de octubre, ya que el alza de los precios está animando al grupo a intentar recuperar aún más cuota de mercado, dijeron tres fuentes conocedoras de las conversaciones.
La OPEP+ ha dado marcha atrás en su estrategia de recortes de producción a partir de abril y ya ha elevado las cuotas en más de 2,5 millones de BPD, lo que representa cerca del 2,4% de la demanda mundial, para impulsar la cuota de mercado y tras recibir presiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que baje el precio el crudo.
Ocho países de la OPEP+ celebrarán una reunión en línea el 5 de octubre para decidir la producción de noviembre. La OPEP+ bombea cerca de la mitad del crudo mundial e incluye a la Organización de Países Exportadores de Petróleo más Rusia y otros aliados.
La sede de la OPEP y las autoridades de Arabia Saudita no respondieron de inmediato a las peticiones de comentarios.
Los precios del petróleo han caído desde los más de US$ 80 por barril de principios de año, pero se han movido sobre todo en un estrecho rango de US$ 60- US$ 70 por barril desde que la OPEP comenzó a elevar el bombeo en abril.
Los precios tocaron el viernes su máximo desde el 1 de agosto, superando los US$ 70 por barril, apoyados por los ataques de drones ucranianos a la infraestructura energética de Rusia, que interrumpieron el refinado y los envíos de uno de los mayores exportadores petroleros mundiales.
La reducción total de la producción del grupo ascendió en su momento álgido a 5,85 millones de bpd, compuesta por tres elementos diferentes: recortes voluntarios de 2,2 millones de bpd, más 1,65 millones de BPD por parte de ocho miembros, y otros 2 millones de BPD por parte de todo el grupo.
Los ocho productores tienen previsto retirar totalmente uno de los elementos de esos recortes -2,2 millones de BDP- a fines de septiembre. Para octubre empezarán a retirar una segunda capa, de 1,65 millones de BPD, con un alza de 137 mil BPD.
La OPEP+ también dio su aprobación a Emiratos Árabes Unidos para que incremente la producción en 300 mil BPD entre abril y septiembre.
El aumento de noviembre, que se discutirá el próximo domingo, ascenderá al menos a 137 mil BPD, igual al de octubre, según las tres fuentes. Aún no se ha tomado una decisión definitiva, dijeron las fuentes.
Las subidas de la OPEP+ han sido inferiores a las cantidades prometidas porque la mayoría de los miembros están bombeando al límite de su capacidad, según los analistas.
El tercer nivel de recortes de la OPEP+, de 2 millones de BDP, durará hasta fines de 2026.
