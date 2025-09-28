Click acá para ir directamente al contenido
Economía

La OPEP+ planea otra subida de la producción petrolera en noviembre

El aumento de noviembre, que se discutirá el 5 de octubre, ascenderá al menos a 137 mil BPD, igual al de octubre, según tres fuentes.

Por: Reuters

Publicado: Domingo 28 de septiembre de 2025 a las 10:01 hrs.

petróleo OPEP
<p>Foto Reuters</p>

Foto Reuters

