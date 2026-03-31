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CEO de Scotiabank Chile: "Nos hemos consolidado como uno de los principales bancos privados del mercado local"

Diego Masola repasó los hitos del banco canadiense en 2025. Mientras que el presidente de Scotiabank Chile, Salvador Said, se mostró optimista sobre el ciclo económico que viene: “sin crecimiento y sin inversión, no hay progreso sostenible”, dijo.

Por: Sofía Fuentes

Publicado: Martes 31 de marzo de 2026 a las 10:33 hrs.

Scotiabank inversionistas Banca Chile crecimiento Sofía Fuentes
<p>CEO de Scotiabank Chile: "Nos hemos consolidado como uno de los principales bancos privados del mercado local"</p>

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