Chile Day aterriza en Canadá y CEO de Scotiabank asegura: "El país sigue siendo un mercado central para nuestro banco"

El presidente y CEO global de Scotiabank, Scott Thomson, abogó por avanzar en alianzas comerciales en sectores como aeroespacial, minerales críticos y tecnologías de defensa.

Este lunes, en el histórico hotel Fairmont Royal York, ubicado en pleno distrito financiero de Toronto, Canadá se dio inicio a la segunda jornada de Chile Day 2026.

La apertura del evento estuvo a cargo del presidente y CEO global de Scotiabank, Scott Thomson, quien comenzó señalando que su banco “se enorgullece de seguir apoyando una iniciativa que reúne a inversionistas, líderes empresariales y responsables de políticas públicas para fortalecer los vínculos económicos y abrir nuevas oportunidades para Chile”.

La cercanía de Thomson con Chile no es menor ya que antes de arribar al banco canadiense, viajaba constantemente al país desde tu cargo como director internacional de Finning, el distribuidor de Caterpillar.

Según comentó ante la audiencia, tras la pandemia vivió en el país, por lo que “conozco de primera fuente las oportunidades que existen en este maravilloso país”.

Agregó que, con más de US$ 27 mil millones en inversiones, Canadá es el mayor inversionista extranjero en Chile, y es “una relación construida sobre la confianza, el comercio basado en reglas y un compromiso compartido con el crecimiento sostenible”.

A juicio del ejecutivo, instancias como Chile Day ayudan a impulsar esa alianza en medio de un entorno global incierto y de rápidos cambios, reuniendo a los sectores público y privado para avanzar en colaboración y apoyo mutuo.

“Esto incluye ampliar las asociaciones entre ambos países en sectores clave como aeroespacial, minerales críticos y tecnologías avanzadas de defensa”, planteó Thomson.

Luego, el ejecutivo repasó la importancia que tiene Chile para el banco, mercado en el que llevan 35 años operando y donde se consolidan como el tercer mayor banco del país, con más de 1,3 millones de clientes.

“Con la economía abierta de Chile, un entorno regulatorio estable y justo, y altos niveles de innovación, el país sigue siendo un mercado central para nuestro banco y una parte importante de nuestra estrategia de banca internacional”, concluyó.

Profundizar la relación

Por su parte, el secretario parlamentario del Ministerio de Comercio Internacional de Canadá, Yasir Naqvi, destacó la estrecha relación entre Canadá y Chile, especialmente en sectores ligados a minerales críticos y transición energética.

“Canadá y Chile están estrechamente alineados en las oportunidades que vienen”, afirmó, subrayando el rol de las firmas canadienses en la minería chilena y las proyecciones de inversión para la próxima década.

La autoridad sostuvo que Canadá mantiene una visión de largo plazo respecto de Chile y remarcó que “la significativa y creciente huella de inversión canadiense en Chile envía una señal clara: Canadá tiene confianza en el futuro de Chile”. Además, enfatizó el potencial para profundizar la cooperación en innovación, tecnologías limpias y cadenas de suministro resilientes.

Naqvi también llamó a las empresas chilenas a explorar oportunidades en Canadá, destacando sectores como infraestructura, energía limpia y minerales. “Chile es exactamente el tipo de socio que Canadá necesita”, señaló, agregando que ambos países aún tienen un “potencial significativo” por desarrollar en su relación económica y comercial.