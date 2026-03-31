CMF propone flexibilizar retiro de tarjetas de coordenadas y permitir su uso en grupos específicos de clientes
A través de una consulta normativa, el regulador busca que sean los mismos bancos quienes a través de criterios propios determinen dichos grupos que enfrentan barreras digitales.
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La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) anunció este martes que ingresó a consulta del mercado una nueva propuesta normativa que ajusta los requisitos de autenticación establecidos en la Norma N° 538, la cual obliga a bancos e instituciones financieras a adoptar estándares más robustos en materia de seguridad, autenticación y registro.
La regulación vigente contemplaba la eliminación total de las tarjetas de coordenadas a partir del 1 de agosto de 2026. Sin embargo, con la normativa en consulta el regulador busca una flexibilización al esquema originalmente definido.
En particular, la propuesta busca evitar que “los clientes que presentan mayores dificultades en la adopción de mecanismos de autenticación alternativos a la tarjeta de coordenadas, queden impedidos de realizar sus operaciones financieras a partir del 1° de agosto de 2026”.
En esa línea, el planteamiento considera que grupos específicos de clientes, “determinados por los propios emisores mediante criterios objetivos”, puedan continuar utilizando tarjetas de coordenadas como mecanismo de autenticación.
Según explicó el regulador financiero, el objetivo es resguardar la continuidad operativa de aquellos usuarios que enfrentan barreras en el uso de alternativas digitales, ya sea por problemas de accesibilidad, desplazamiento u otras limitaciones.
Con todo, las entidades que opten por aplicar esta excepción deberán informar a la CMF, a más tardar el 1 de agosto de 2026, “indicando la justificación de los criterios utilizados, el número de clientes incluido en cada grupo y el total de clientes involucrados”.
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