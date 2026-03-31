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CMF propone flexibilizar retiro de tarjetas de coordenadas y permitir su uso en grupos específicos de clientes

A través de una consulta normativa, el regulador busca que sean los mismos bancos quienes a través de criterios propios determinen dichos grupos que enfrentan barreras digitales.

Por: Sofía Fuentes

Publicado: Martes 31 de marzo de 2026 a las 13:30 hrs.

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<p>CMF propone flexibilizar retiro de tarjetas de coordenadas y permitir su uso en grupos específicos de clientes</p>

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