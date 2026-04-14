Las cinco prioridades estratégicas que definió Scotiabank para su operación en Chile

El country head de la entidad, Diego Masola, dio a conocer los planes en el marco de la junta ordinaria de accionistas.

En el marco de su junta ordinaria de accionistas, Scotiabank Chile presentó los principales resultados alcanzados durante 2025, junto con los ejes estratégicos que guiarán su gestión en este ejercicio.

La presentación fue liderada por el vicepresidente ejecutivo & country head de la entidad, Diego Masola, quien destacó los avances de la estrategia que está implementando el banco. “En los últimos años hemos avanzado de manera consistente en la ejecución de nuestra estrategia, fortaleciendo nuestra posición competitiva, nuestra capacidad de ejecución y la propuesta de valor que entregamos a nuestros clientes. De cara a 2026, seguiremos enfocados en crecer con disciplina, profundizar la principalidad, mejorar nuestra eficiencia operativa y consolidar una cultura de colaboración y control que sostenga nuestro desarrollo de largo plazo”, señaló.

De cara a este año, el banco definió cinco prioridades estratégicas: continuar impulsando el crecimiento de los core deposits y mejorar su participación de mercado; seguir avanzando en eficiencia operativa con disciplina en gastos y mayor apoyo de soluciones digitales; fortalecer el desarrollo de talento y la colaboración; reforzar la cultura de control y administración de riesgos; y profundizar la principalidad, poniendo al cliente en el centro de las decisiones y de la propuesta de valor.

Al respecto, Masola concluyó “seguiremos avanzando en ser un banco centrado en el cliente, ofreciendo experiencias de alto valor, con un servicio de excelencia y soluciones ágiles que fortalezcan su confianza”.

Balance 2025

Al cierre de 2025, Scotiabank Chile alcanzó una utilidad atribuible a los propietarios de $ 434 mil millones y propondrá repartir dividendos por $ 303.733.901.184, equivalentes al 70% de ese resultado.

En términos de desempeño, el banco evidenció avances en distintos segmentos: En banca retail, se registró crecimiento en ingresos, depósitos core y clientes principales. En wealth management, se observó un aumento en activos administrados y en el número de clientes de banca privada. Por su parte, las áreas de banca comercial y PYME continuaron ampliando su base de clientes, mientras que global banking & markets reforzó su foco en clientes primarios y productos recurrentes.