Más de 40 mil solicitudes y 22.000 aprobaciones: subsidio a la tasa de interés hipotecaria a pasos de agotarse a seis meses de implementación
Al cierre del 21 de noviembre, la banca recibió 41.948 solicitudes elegibles para el beneficio, de las cuales, 22.210 se encuentran aprobadas.
Este viernes, la Asociación de Bancos e Instituciones (Abif) informó que el subsidio de 60 puntos base (pb) a la tasa hipotecaria para viviendas nuevas de hasta UF 4.000, continúa mostrando un creciente impacto en el mercado inmobiliario y un elevado interés en el público.
La medida no solo ha logrado una reducción de la tasa de interés del orden de 100 pb, alcanzando en octubre un promedio de 4,16%, el nivel más bajo desde diciembre de 2021, sino que, sigue mostrando altos niveles de aceptación.
Al cierre del 21 de noviembre de este año, es decir, a seis meses de la implementación de la ley, la banca recibió 41.948 solicitudes elegibles para el subsidio a la tasa de interés hipotecaria.
De esas, 22.210 se encuentran aprobadas por las diferentes entidades bancarias y 14.985 adicionales están en etapa de evaluación.
Dentro de las solicitudes aprobadas, 10.259 operaciones ya fueron cursadas, generando un flujo de crédito acumulado de US$ 1.126 millones, cifra equivalente entre 35% y 40% del flujo total de las nuevas colocaciones hipotecarias del período junio a noviembre.
En particular, las ventas de viviendas nuevas aumentaron en el tercer trimestre, subiendo 18% en términos de las unidades vendidas y un 11% en montos, respecto a igual trimestre del año pasado.
La cartera hipotecaria alcanzó un crecimiento acotado de 1,4% anual en octubre, mostrando un leve repunte respecto a los últimos meses, “la cual sin embargo todavía es muy baja en el contexto histórico, lejos del crecimiento en torno al 8% anual registrado antes de la pandemia”, expuso la Abif.
