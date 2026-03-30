Scotiabank se baja de la carrera por comprar Transbank y red de adquirencia se queda sin ofertas

El retiro del banco se produce en medio de cambios regulatorios que impactaron la valorización de la firma, en un escenario de mayor presión competitiva y menor capacidad de fijación de precios.

Después de casi tres años en vitrina con el cartel “se vende” -y cuando el mercado daba por hecho que el proceso entraba en su recta final- la venta de Transbank vuelve a su punto de partida.

Recientemente, Scotiabank decidió retirarse de la negociación, cuando todo parecía estar encaminado para hacerse de la compañía.

De acuerdo con al menos tres fuentes consultadas por DF, en los últimos meses la entidad canadiense había intensificado las conversaciones a través del banco de inversión a cargo del proceso, JPMorgan, junto con los estudios de abogados de ambas partes. Sin embargo, finalmente Bank of Nova Scotia -matriz de Scotiabank en Toronto- liderada por su CEO Scott Thomson, optó por desistir de la adquisición.

La propuesta en discusión contemplaba un monto cercano a los US$ 500 millones por Transbank.

US$ 500 millones era el monto de la transacción.

Las razones del retiro

Y ese precio fue precisamente el factor clave que llevó a Thomson a no dar el paso final.

La decisión se da en un contexto en que, a comienzos de año, la Corte Suprema había ratificado el sistema tarifario de Transbank para sus servicios de adquirencia de tarjetas de pago, lo que daba -en teoría- mayores certezas al negocio.

El esquema permite avanzar hacia una desregulación de las tarifas del margen adquirente luego de que la compañía dejara de tener una posición predominante, debiendo registrar durante seis meses seguidos una participación inferior al 50% del mercado, medida en número de transacciones. A junio de 2024 mantenía cerca del 60%.

De acuerdo con distintas fuentes, este nuevo escenario -de mayor competencia y menor capacidad de fijación de precios- redujo las expectativas de ingresos futuros y, con ello, la valorización de la firma por debajo de lo que se estaba negociando, lo que llevó a la matriz canadiense a retirar su oferta.

Pero no fue el único elemento que consideró el banco. A esto se sumó un menor dinamismo en su negocio, mientras sus competidores crecen en el negocio.

Por ejemplo, Getnet de Santander -principal competidor- cerró 2025 con utilidades por $ 49.508 millones, mientras que Transbank registró ganancias por $ 29.326 millones, aunque estas son 124,5% superiores a las obtenidas en 2024.

Personas cercanas al proceso aseguran que ambas partes avanzaron en la negociación de las cláusulas del contrato, pero las posiciones nunca lograron llegar a puerto. Mientras Scotiabank no estaba dispuesto a pagar el monto definido, los accionistas de Transbank no accedieron a ajustar el precio a la baja.

La propiedad de la principal red de adquirencia del país se distribuye entre Banco de Chile (26,16%), Santander (25%), Scotiabank (22,69%) y los bancos Itaú, Bci y BancoEstado (con 8,72%).

En la reciente junta de accionistas de Banco de Chile, el presidente de la entidad, Pablo Granifo, abordó el proceso y afirmó: “No la vamos a regalar, ni se la vamos a vender a cualquiera”.

En la misma instancia, el gerente general de la entidad, Eduardo Ebensperger, sostuvo que “lamentablemente ha sido complejo, porque Transbank hace poquito logró ser una empresa competitiva”, en alusión a la reciente ratificación tarifaria.

A su juicio, esto “ha complicado y ha hecho un proceso mucho más largo. Y efectivamente, mucho más largo de lo que esperábamos”.

Tanto Scotiabank como Transbank declinaron hacer comentarios para esta nota.

Los cambios en el mercado

Fue en 2023 cuando el entonces ministro de Hacienda, Mario Marcel, junto con el presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (Abif), José Manuel Mena, anunciaron que los bancos accionistas de Transbank iniciarían la venta de su participación, en el marco de la implementación del modelo de cuatro partes en el sistema de pagos.

Desde entonces, tanto el proceso de venta como el desempeño de la compañía han atravesado múltiples etapas y ajustes, en línea con los cambios regulatorios y competitivos del sector.

Con la entrada en vigor de este modelo, el negocio de Transbank ha ido perdiendo terreno, en paralelo a la irrupción de nuevos actores que han desafiado su posición histórica.

En los últimos años, la adquirencia ha visto una mayor competencia con la entrada de operadores como Getnet, de Banco Santander, además de iniciativas impulsadas por BancoEstado con CompreAquí, Bci con Bci Pagos y Mercado Libre con Mercado Pago.

Con todo, Transbank aún lidera ampliamente el mercado local en cuanto a transacciones.