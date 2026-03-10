Se viene el cambio de mando en PwC: los nombres que podrían suceder a Renzo Corona

Este lunes comenzará el proceso de votación de los 39 socios estatutarios. Los candidatos que concitan mayor adhesión son: Fernando Orihuela, Federico Morello y Loreto Pelegrí.

Después de ocho años al mando de PwC Chile, su socio principal, Renzo Corona, se prepara para dejar el cargo tras cumplir el período establecido en los estatutos de la Big Four.

Esta semana comenzará el proceso de sucesión con el arribo al país de socios de la red internacional de PwC, quienes serán los encargados de supervisar el proceso de votación de los socios chilenos.

De acuerdo con fuentes conocedoras del proceso, este lunes será un día clave en la elección, ya que los candidatos a suceder a Corona deberán inscribirse internamente para la posterior votación que se realizará durante esta semana.

El socio principal de PwC Chile, Renzo Corona. Foto: Julio Castro

Como en el Vaticano

El sistema de sucesión de PwC Chile establece que, un total de 39 socios estatutarios tienen derecho cada uno a un voto, más allá de los años de experiencia en la firma o el cargo que ostenten al momento de sufragar.

Para ser elegido como nuevo socio principal, el candidato deberá obtener al menos dos tercios de los votos de los socios, es decir, 26 preferencias. La votación se anticipa reñida y de no alcanzarse el guarismo de los dos tercios, los socios deberán reunirse y alcanzar un acuerdo, para después volver a votar, en un esquema similar a lo que ocurre en el Vaticano con la elección de cada Papa.

En todo caso, en elecciones anteriores no ha ocurrido esta situación ya que, por lo general, existe un candidato que aglutina el consenso de los socios de la Big Four.

Asimismo, el nuevo socio principal de PwC Chile recién asumirá sus funciones el próximo 1 de julio, ya que el mandato de Corona se extiende hasta el 30 de junio.

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Los candidatos por líneas de negocio

Los socios de auditoría que votarán en la elección llegan a 21 personas; los de impuestos son 11; y consultoría cuenta con siete miembros con derecho a sufragar.

Aunque recién este lunes se conocerán los candidatos, hay algunos nombres que suenan en los pasillos de PwC.

Por la línea de consultoría el nombre que reúne preferencias es el socio líder, Federico Morello.

El ejecutivo es licenciado en Administración de Empresas de la Universidad Católica Argentina, y cuenta con un MBA del ESE Business School, de la Universidad de los Andes.

Por auditoría asoma el socio líder del negocio, Fernando Orihuela. Es contador público de la Universidad La República de Uruguay, y cuenta con amplias redes en Chile, ya que fue asesor de la implementación de la norma contable de IFRS.

Y por el lado de impuestos, la opción que toma fuerza es la experta tributaria y abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Loreto Pelegri. Posee un MBA en la misma casa de estudios y es consejera de la Sofofa.