Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Mercados Banca & FinTech
Banca & FinTech

Tanner Banco Digital, la última apuesta de Ricardo Massú, se estrena en el sistema financiero

En la primera etapa, la nueva entidad competirá en el segmento de financiamiento de PYME, medianas y grandes empresas. Después, se sumará crédito automotriz.

Por: Sofía Pumpin Silva

Publicado: Lunes 20 de octubre de 2025 a las 20:30 hrs.

Banca Créditos PYME Sofía Pumpin Silva empresarios
<p>Foto: Julio Castro</p>

Foto: Julio Castro

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Tío y sobrino crean empresa que ahora tiene proyectos por US$ 2.500 millones y a la que entró Martín Borda
2
Empresas

Luz verde a millonario proyecto inmobiliario de Felipe Ibáñez en Avenida Vitacura
3
Economía y Política

Manuel Marfán: “¿Quién es realmente Jeannette Jara? Esa es la pregunta de la que yo requiero una respuesta más clara”
4
Empresas

Ministro García revela nuevo error en cuentas de luz y anuncia acuerdo con transmisoras para que devuelvan cobros en exceso
5
Empresas

La disputa judicial que inició el Itaú Chile por transferir $ 140 millones por error
6
Empresas

Se dispara la venta de departamentos bajo las 4 mil UF en el tercer trimestre gracias a subsidios
7
Empresas

Inmobiliaria de los Santolaya ve recuperación de la industria, pero advierte que hay “incentivos políticos” que frenan al sector
8
DF MAS

Cómo dos emprendedores chilenos sedujeron en la Toscana a una de las empresas de logística más grandes del mundo
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Construcción Innovación y Startups Entre Códigos Salud Laboral & Personas Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete