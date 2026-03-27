Volumen de ventas en combustibles sube 125% a nivel nacional tras anuncio del Gobierno, según Klap

El ticket promedio -que mide el gasto por transacción- subió 38% en un día, pasando de $27.452 a $37.910.

Los anuncios del Gobierno sobre el precio de los combustibles movilizaron con fuerza a los chilenos que poseen un automóvil hacia las gasolineras, antes de que el jueves se materializaran las alzas que estaban previstas.

Un análisis de Klap -controlada por Banco Itaú- reveló un incremento significativo en el volumen de venta y ticket promedio de los rubros asociados a la venta de combustible el lunes 23 y martes 24 de marzo.

Aumento de 125%

Según cifras de la empresa de adquirencia, el volumen de ventas en el rubro de carga de combustible aumentó 125% a nivel nacional entre el lunes y el martes de esta semana, lo que evidenció un adelanto en las compras previo a la entrada en vigor de los nuevos precios.

En paralelo, el ticket promedio -que mide el gasto por transacción- subió 38% en un día, pasando de $27.452 a $37.910, entre lunes y martes. De acuerdo con la firma, esto da cuenta de cargas de mayor monto por parte de los consumidores.

Por rubros, “venta de petróleo y productos derivados” registró el mayor crecimiento en volumen de ventas, con un alza de 259%, seguido por "autoservicio de combustibles," que creció +147%, mientras que "estaciones de servicio" lo hizo en 124%.

“El importante aumento en el volumen de ventas y en el ticket promedio de las compras

sugiere que no solo hay más transacciones, sino también cargas de mayor monto. En

nuestro análisis, destaca que el aumento en la carga de combustible comienza a

evidenciarse desde el lunes 23 de marzo alrededor de las 21hrs, lo que sugiere una reacción rápida de los consumidores frente al anuncio de alza de precios por la modificación del MEPCO", afirmó la subgerente de marketing de Klap, Tatiana Neut.