Volumen de ventas en combustibles sube 125% a nivel nacional tras anuncio del Gobierno, según Klap
El ticket promedio -que mide el gasto por transacción- subió 38% en un día, pasando de $27.452 a $37.910.
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Los anuncios del Gobierno sobre el precio de los combustibles movilizaron con fuerza a los chilenos que poseen un automóvil hacia las gasolineras, antes de que el jueves se materializaran las alzas que estaban previstas.
Un análisis de Klap -controlada por Banco Itaú- reveló un incremento significativo en el volumen de venta y ticket promedio de los rubros asociados a la venta de combustible el lunes 23 y martes 24 de marzo.
Aumento de 125%
sugiere que no solo hay más transacciones, sino también cargas de mayor monto. En
nuestro análisis, destaca que el aumento en la carga de combustible comienza a
evidenciarse desde el lunes 23 de marzo alrededor de las 21hrs, lo que sugiere una reacción rápida de los consumidores frente al anuncio de alza de precios por la modificación del MEPCO", afirmó la subgerente de marketing de Klap, Tatiana Neut.
Mayor dinamismo fuera de la RM
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