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IPSA abre plano sobre los 10.966 puntos, mientras el mercado global mira de reojo el conflicto EEUU-Irán

El índice chileno subía 0,18% en los primeros minutos, en línea con las leves alzas de Wall Street, donde los semiconductores volvieron a ser el soporte.

Por: José Tomás Rodríguez

Publicado: Jueves 9 de julio de 2026 a las 09:50 hrs.

Bolsa chilena Wall Street China Irán guerra José Tomás Rodríguez
<p>IPSA abre plano sobre los 10.966 puntos, mientras el mercado global mira de reojo el conflicto EEUU-Irán</p>

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