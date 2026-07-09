IPSA abre plano sobre los 10.966 puntos, mientras el mercado global mira de reojo el conflicto EEUU-Irán

El índice chileno subía 0,18% en los primeros minutos, en línea con las leves alzas de Wall Street, donde los semiconductores volvieron a ser el soporte.

La Bolsa de Santiago abrió este jueves con leves ganancias, en un mercado global que optó por mirar hacia las acciones tecnológicas antes que por el recrudecimiento del conflicto entre Estados Unidos e Irán, que intercambiaron ataques por segundo día consecutivo.

El S&P IPSA subía levemente 0,18% a 10.966,21 puntos en los primeros minutos de la sesión de este jueves. Por su parte, los principales índices estadounidenses abrían planos con leves avances.

En Wall Street, el Nasdaq Composite subía 0,11%, el S&P 500 ganaba 0,04% y el Dow Jones sumaba 0,01%, con los semiconductores como principal soporte tras el rebote de la sesión previa. El repunte del sector se atribuye en parte a inversionistas que salieron a aprovechar valoraciones más atractivas ("buy the dip") tras las recientes caídas, sumado a la fuerte demanda por la emisión de ADRs de la surcoreana SK Hynix en el Nasdaq -mayor productora global de chips de memoria-, que según reportes registra una sobredemanda de siete veces la oferta.

Bolsas internacionales

Alrededor del mundo predominaban las alzas. El Stoxx Europe 600 subía 0,51% y el DAX alemán 0,54% desde la apertura, mientras que en Asia el Nikkei japonés cerró con un avance de 1,38% y el Shanghai Composite ganó 1,65%.

El trasfondo sigue marcado por Medio Oriente. Estados Unidos e Irán intercambiaron ataques por segunda jornada, pero el mercado se mantiene convencido de que ninguna de las partes quiere volver a un escenario de guerra abierta, apuesta que se refleja en el techo que encuentra el petróleo -lejos de los máximos vistos durante el cierre del estrecho de Ormuz.

En el frente monetario, las minutas de la última reunión de la Fed (publicadas ayer) mostraron a un directorio dividido: pese a la decisión unánime de mantener la tasa, "varios" miembros prevén al menos un alza este año. Las apuestas del mercado se concentran en la reunión del 28 de octubre, con un 71% de probabilidad. En contraste, en China crecen las expectativas de un recorte de tasas luego de que la inflación de junio volviera a contraerse (-0,3% mensual), mientras los precios al productor marcaron su mayor alza anual en cuatro años (4,1%).